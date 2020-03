Alberto Fernández: "Voy a ser duro con los que despiden gente, nadie se salva solo"

Al anunciar la prórroga de la cuarentena general, el presidente Alberto Fernández les habló directamente hoy a los empresarios y subrayó que va a "ser duro con los que despiden gente" en medio de la pandemia del coronavirus, y al respecto consideró que "llegó la hora de ganar menos" dinero. "Voy a ser duro con los que despiden gente. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo", sostuvo el jefe de Estado, al leer un discurso en la Quinta de Olivos, luego de anunciar la extensión de la medida de aislamiento social obligatorio hasta el 13 de abril.

El mandatario aludió al Papa Francisco, quien se había expresado en el mismo sentido que él, y expresó que no es posible "en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo". "He visto con alegría que es el pensamiento del Papa Francisco. Pero la verdad no es el pensamiento del Papa o de Alberto Fernández. No es una regla del Papa o de Alberto Fernández. Es una regla moral que tenemos como sociedad", enfatizó.

La advertencia de Fernández se produjo luego de que Techint amenazara con llevar adelante casi 1500 despidos. "De lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, llegó la hora de ganar menos, y así lo voy a hacer respetar", recalcó. En este contexto, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno no está "descuidando la economía" en medio de la pandemia por el coronavirus, y pidió no caer "en el falso dilema de salud o economía".

"No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas por la economía, no solo para los las empobrecidos, sino ayudando a la pequeña y mediana empresa, con el ingreso familiar de emergencia, la suspensión de las contribuciones patronales, los créditos de emergencia", enumeró.

Fernández extendió la cuarentena total y obligatoria hasta el domingo 12 de abril. La medida implica la restricción al máximo de los traslados, y la mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus hogares, con permiso para salir únicamente a comprar alimentos o medicinas.

Quedan exceptuados funcionarios de gobierno, efectivos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, como así también quienes se desempeñan en actividades esenciales, como la producción de alimentos y de fármacos, la industria petrolera y de refinación de naftas, y la actividad periodística. Para garantizar que las personas no circulen se extremará el despliegue de efectivos de cuatro fuerzas federales -- Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria -- a quienes se suman las policías locales de cada municipio.

Este domingo 29 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó 75 nuevos contagios y el fallecimiento de una persona, por lo que la cifra de infectados con el virus asciende a 820, y las víctimas hasta el momento son 20. El gobierno informó que un hombre de 58 años, falleció este domingo y que era contacto estrecho de un caso confirmado, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Del total de enfermos confirmados este domingo, 13 son de la Ciudad de Buenos Aires, 16 de la Provincia de Buenos Aires, 13 de Santa Fe, 4 de Chaco, 18 de Córdoba, 2 de La Pampa, 4 de Tierra del Fuego, 1 de San Juan, 1 de Misiones, 1 de Mendoza, 1 de La Rioja, y 1 de Corrientes. Del total de los casos, según se indicó, 442 (54%) son importados, 207 (25%) son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Hasta el momento sólo Formosa, Catamarca y Chubut no registran casos, ya que este domingo se sumaron a la lista de provincias con personas infectadas San Juan y La Rioja.

DS