El Gobierno recorta más fondos para los comedores populares

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello prepara una decisión de alto impacto y que golpeará a todas las organizaciones sociales: planifica recortar los fondos que cobran las personas que cumplen tareas en comedores populares. Una determinación que afectará a miles de hombres y mujeres que están amparados en una ley que se denominó “Cocineras”.

Según supo PERFIL, luego de traspasar el programa de asistencia social Potenciar Trabajo a las órbitas de la Secretaría de Trabajo, por un lado, y de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por otro, con un recorte de planes, la cartera planifica un nuevo ajuste. Precisamente, buscará recortar el salario que cobran aquellas personas que cumplen tareas de cocina en comedores y merenderos populares que dependen de las agrupaciones sociales. De acuerdo a lo que trascendió, la medida afectará a 226 mil hombres y mujeres que sostienen centros comunitarios precisamente en un contexto marcado por mayor demanda.

“En los comedores hoy se acercan sectores que tienen que saltar comidas y los comedores no pueden dar respuestas. Ésta es una lucha de toda la sociedad porque nuevamente la gente vuelve a revolver la basura para meter algo en la panza”, se quejan desde las organizaciones, sobre el próximo paso de un ministerio envuelto en internas, con múltiples renuncias que en Casa Rosada atribuyen a las peleas que existe entre la ministra y varios de sus funcionarios a cargo, con poco diálogo y mucho malestar. “Los que renuncian hablan de motivos personales, no es así”, comentaron en Balcarce 50. Este medio consultó al entorno de Pettovello sobre la cuestión y no ofreció respuesta.

En relación al recorte que se prevé en los próximos días, hay un dato no menor: la gente que se emplea en los comedores cobra un salario mínimo, vital y móvil de acuerdo a una ley que se llama “Cocineras”, que reconoció a las cocineras y cocineros que alimentan a más de diez millones de personas, según cálculos de las organizaciones.

El proyecto se presentó el 30 de mayo de 2023 y logró sanción en diciembre.

Por otro lado, del lado de las agrupaciones sociales, entre aquellas duras y que siempre han sido críticas a los gobiernos de turno y de las que tuvieron relación con el peronismo, señalan que la vía judicial es un terreno a explorar en el futuro.

Es más: precisan que hay varios recursos de amparo presentados en la Justicia para que “intervenga” frente a lo que califican como una “grave crisis humanitaria” en los barrios populares y principalmente en los comedores comunitarios, que se encuentran “desabastecidos”.