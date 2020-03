Francisco ante la crisis del coronavirus: "Una empresa que despide no es una solución"

por Ernesto Ise

“El sálvese quien pueda no es una solución”, le dijo el Papa Franciso a Jordi Evole en una entrevista por redes que se transmitió hace unos días por la noche en España. “Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento más que despedir hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son grandes gestos los que hacen falta ahora”.

El periodista español, quien ya en 2019 había entrevistado al Papa en un programa que se hizo viral, volvió a la televisión con Lo de Evole - Especial Coronavirus. “Le pueden decir a usted que usted no es el dirigente de una multinacional ni de una empresa, que usted no sabe de las penurias que yo voy a pasar ahora que la producción me ha desaparecido”, le dijo Evole ante el concepto que el Papa Francisco expresó respecto de la actitud que deberían tener los empresarios ante la pandemia del coronavirus. “Sí, puede ser que no la sepa”, replicó el Papa, "pero se las penurias que va a pasar el empleado, el operario, la operaria, la empleada que vos vas a despedir”.

Francisco dudó sobre Dios. Por el momento, en redes varias circulan fragmentos de la entrevista de Evole al Papa pero no aún el programa completo. El coronavirus y sus efectos fue el tema excluyente. “¿En un situación como esta hasta un Papa puede poner en duda la existencia de Dios?”, inquirió Evole. “Evidente. Nadie está exento de las tentaciones existenciales (…) En mi vida, sí dudé. En este momento, no; pero en mi vida sí alguna vez dudé. En mi vida recuerdo que he tenido mis dudas de fe, mis crisis de fe y las he resuelto por la gracia de Dios. Pero nadie se salva del camino común de la gente que es el mejor camino”.

Los "santos de la puerta de al lado". En un momento, el Papa Francisco también tuvo unas palabras para quienes están en la “primera línea” de fuego en este combate contra el coronvirus. “Quiero decirle que los admiro, que me enseñan cómo comprometerse que le agradezco el testimonio. Médicos , enfermeras, voluntarios que tienen que dormir en las camillas porque ya no hay camas en los hospitales y no pueden salir para ir a sus casas. Esa es la vida que están llevando. A mí me gusta usar una palabra que me hace bien ´los santos de la puerta de al lado´. Muchos no son creyentes, son agnósticos o llevan una vida de fe a su manera pero en el testimonio, vos ves la capacidad de jugarse por el otro y entre ellos hay muertos”.

Los otros virus peligrosos. La pandemia vehiculizó de boca del Papa otros conceptos sobre distintas formas de coronas y de virus, que puede ser letales socialmente,“Somos muchos los que en la actualidad pecamos de arrogantes y soberbios, sin ocurrírsenos pensar que también para nosotros quedan reservas de coronavirus, algunas de cuyas ´coronas´ podrían conducirnos al dolor y a la muerte. De una u otra manera, todos somos responsables de la existencia y virulencia de los virus. Por supuesto, que también lo son los políticos, si bien con no pocos de ellos hay que ser comprensivos y hasta ponernos en sus respectivos lugares. A los ´santos de la puerta de al lado´ -vecinos, familiares y amigos-, es preciso encomendarse y tenerles tanta o más devoción, que a quienes canonizara la Iglesia con todos los requisitos canónicos exigidos por las correspondientes curias diocesanas y romanas”.