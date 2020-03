Alberto Fernández: "Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida"

El presidente Alberto Fernández explicó este lunes 23 de marzo, para justificar la necesidad de la cuarentena obligatoria, que "si el dilema es la economía o la vida", él "elige la vida", y que una vez que "la crisis sanitaria pase" verá "cómo ordenar la economía".

"Muchos me decían que iba a destruir la economía con la cuarentena. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo ordenar la economía. Efectivamente yo elegí preservar la salud y la vida de la gente. Cuando la crisis de la salud pase, veremos cómo todo empieza a ordenarse", afirmó.

En este marco, resaltó que su "mayor preocupación ahora es que ninguna persona pase hambre y todos tengan recursos para estar tranquilos en sus casas". No obstante, consideró importante que "la economía no se paralice totalmente" y que se "siga produciendo en los casos en que sea imperioso".

"Que no haya temor al desabastecimiento. El dinero va a salir del Estado y el mundo ya no va a ser el de antes", pronosticó el jefe de Estado. En diálogo con Radio Nacional, Fernández aseguró que al ritmo de contagios por coronavirus "lo estamos bajando claramente", aunque pidió observar "cómo evoluciona el tema". "Eso no significa que el número de contagiados esté cayendo", aclaró.

El presidente afirmó que todos los esfuerzos del Estado en este momento están enfocados en "hacer más lento el contagio" porque de esa forma el sistema de salud va a "poder atender a todos" los que presenten sintomatología compatible con la pandemia.

"Si no hacemos esto, podría pasar lo que pasó en Italia, donde no se tomaron medidas tempranas y la aceleración del contagio fue tan alto que objetivamente no hubo forma de contenerlo y el sistema de salud no pudo dar respuesta", advirtió.

Por otra parte, volvió a desechar la opción de declarar el estado de sitio para actuar más severamente en el castigo a aquellas personas que desobedecen el aislamiento social obligatorio en los hogares.

A su entender, eso "no tiene ningún sentido" porque el Estado tiene herramientas suficientes para hacer cumplir la cuarentena con rigor dentro del "marco democrático". "Quienes piden estado de sitio son los que no quieren asumir la responsabilidad que tienen", criticó.

Por último, destacó que "el escenario internacional en materia de deuda pública es muy favorable para Argentina" a partir de la renovación en la conducción del FMI.