Alberto Fernández rechazó el recorte a sueldos políticos y propuso un "impuesto al blanqueo"

Tras el cacerolazo para reclamar el recorte de los salarios de los funcionarios públicos, el presidente Alberto Fernández expresó su profundo rechazo al proyecto apoyado por los referentes de la oposición, a quienes trató de "hipócritas". En cambio, respaldó la iniciativa del diputado Máximo Kirchner, que contempla un impuesto extraordinario para aquellas personas que entraron en el último blanqueo de capitales promovido por el Gobierno de Mauricio Macri.

"No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros. No seamos demagogos y ganémonos nuestro sueldo como corresponde. Yo soy parte de un Gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están y los llamas a la 1 de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo", justificó el mandatario en una entrevista con Horacio Verbitsky para el portal El Cohete a la Luna.

Fernández resaltó que, a diferencia de los funcionarios del gobierno macrista, los actuales "viven de su sueldo" y ninguno tiene un salario "exorbitante". "Ninguno de esos funcionarios tiene empresas en el exterior, empresas offshore ni tiene empresas propias de donde sacan utilidades. Viven de su sueldo. Ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante ni yo tengo un sueldo exorbitante", enfatizó.

El proyecto de recortar el salario de los integrantes de los tres poderes del Estado surgió a raíz de cacerolazo realizado en medio de la cuarentena obligatoria en los balcones de los ciudadanos. La convocatoria se inició en la redes sociales y fue apoyado por referentes de la oposición, por lo que desde el Gobierno aseguraron que fue orquestado por el núcleo duro del PRO.

El Gobierno acusa al macrismo de "gestionar" los cacerolazos por recorte de sueldos políticos

Sobre el anuncio de los jueces de la Corte Suprema de bajarse un 25% sus salarios, el mandatario aclaró que no puede compararse con los sueldos más bajos que cobran, por ejemplo, los funcionarios del Poder Ejecutivo. "Yo he visto que los jueces de la Corte han donado el 25% de sus sueldos, está muy bien. Pero quiero decir que el 25% del sueldo de un juez de la Corte es casi el sueldo del Presidente de la República", diferenció.

En cambio, el jefe de Estado apoyó el proyecto que presentará el diputado nacional Máximo Kirchner (Frente de Todos), quien propone crear un impuesto "extraordinario" para aquellas personas que entraron en el último blanqueo de capitales. El beneficio se instaló durante el gobierno de Mauricio Macri e, incluso, fue uno de los temas que habrían distanciado al periodista Verbitsky del diario Página 12. En ese entonces, el columnistas había publicado parte de la lista de quienes habían entrado al blanqueo de capitales, entre ellos estaba el hermano del expresidente, Gianfranco, y en consecuencia, según su versión, el matutino habría sido presionado para deshacerse del autor de la nota.

"Es mucho más razonable pedirles un esfuerzo a ellos que a Carla Vizzotti, que gana 150 mil pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus. La ley (del impuesto al blanqueo) tiene una lógica mucho mayor que el proyecto de los que dicen demos algo de nuestro sueldo. A mi las cacerolas no me afectaron en ningún momento. A los que nos toca gobernar sabemos el momento que estamos pasando. No es un momento para tirar piedras, sino para sentarnos a pensar juntos soluciones", finalizó el Presidente.

DR/FF