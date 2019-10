Santa María negó haber echado a Verbitsky de Página/12: "Fue un retiro voluntario de un millón y medio de dólares"

Horacio Verbitsky era el columnista estrella de Página/12. Lo fue durante más de 30 años. Sin embargo, en diciembre del 2017 dijo adiós y lanzó su propio sitio: El cohete a la luna. Por aquel entonces, las especulaciones rodearon a una supuesta presión del gobierno de Mauricio Macri para con el dueño, Víctor Santa María, titular del gremio de los porteros y hombre fuerte del PJ porteño. Es que "el perro" había publicado parte de la lista de quienes habían entrado al blanqueo de capitales. Entre ellos estaba el hermano de Mauricio, Gianfranco.



Sin embargo, las partes no habían hablado hasta el momento. En agosto de este año, el periodista brindó una nota a "De Lejos no lo ves" por Radio Con Vos. Allí dijo que no volvería a escribir en Página y habló de censura: "No me interesa. No mientras tenga la conducción que tiene que intentaron censurarme, no no, de ninguna manera", disparó.





La respuesta llegó esta mañana. Víctor Santa María dialogó con Salvemos Kamchatka y negó censura alguna. Y hasta brindó detalles de la negociación para la salida del columnista: "A nosotros nunca nos llegó nada específico respecto al tema, no sé si a él le habrá llegado. Él se ajustó al retiro voluntario que tenía Página/12 y se llevó en ese momento casi un millón y medio de dólares de indemnización y la verdad es que no tuvo ningún problema. Fue una salida acordada. Y es uno de los mejores profesionales que tiene la Argentina", explicó.

Víctor Santa María negó que la salida de Verbitsky de Página 12 haya estado relacionada con presiones de Macri: "Fue un retiro voluntario de un millón y medio de dólares" pic.twitter.com/RLz7YKFuFU — Salvemos Kamchatka (@salvekamchatka) October 7, 2019



"Luego de 30 años de contacto semanal con muy contadas interrupciones, mi columna dominical ha dejado de aparecer en Página/12. Esto ha motivado un aluvión de mensajes inquiriendo por las razones de la ausencia. Estas líneas son para agradecer el afecto y calmar la inquietud. Las urgencias de un año político me impidieron tomarme las vacaciones correspondientes hasta la conclusión del proceso electoral", escribió el columnista el 3 de diciembre del 2017. En su texto de despedida, el "perro" comentó: "Por este único medio informo que dedicaré el próximo año a cuestiones pendientes que demandan mucha atención. En primer lugar, dos libros en preparación y la reedición de los veintitantos anteriores. Liberado del contrato con una editorial que saboteó la difusión de mis trabajos sobre la historia política de la Iglesia Católica en la Argentina, he acordado la publicación integral de toda mi obra con la editorial Siglo XXI. Además, desde fines del año pasado estoy encarando nuevos proyectos en un entorno audiovisual y digital, de los que los tendré al tanto para no perder el contacto, que yo valoro tanto como ustedes".

Horacio Verbitsky: "No vivimos en una dictadura, por desagradable que nos parezca el actual gobierno"

En una suerte de descargo que acompañaba la columna de Verbitsky, Santa María escribió en su momento: "Tal como lo expresa Horacio en su texto, y ante las numerosas consultas recibidas por todos nosotros en función de su decisión de tomarse un tiempo para sus proyectos editoriales, reafirmamos con más fuerza que nunca nuestro compromiso con la línea editorial que Página/12 supo construir a lo largo de sus 30 años de vida y redoblamos el esfuerzo de manera de seguir ofreciendo por todos nuestros canales de comunicación la otra mirada, tan necesaria e importante en estos tiempos de cerrojo informativo".

