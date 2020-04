Por la pandemia, el Gobierno postergó pagos de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2020

El Gobierno decidió prorrogar pagos de deuda externa restantes del 2020 emitidos en dólares bajo legislación argentina, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Por el Decreto de Necesidad y Urgencia 346/2020, publicado en el Boletín Oficial, se postergarán para el 31 de diciembre de 2020 "o hasta la fecha anterior que el Ministerio de Economía determine" los pagos de títulos por al menos US$ 8.400, según estimaron especialistas en finanzas, lo que dará aire a las arcas estatales para afrontar mayores erogaciones con el fin de afrontar la pandemia.

En el DNU, se detalla que "resolver la situación de actual inconsistencia macroeconómica requiere de políticas de deuda como parte de un programa integral a los efectos de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar un sendero de crecimiento sostenible".

Se indica, además, que "desde diciembre de 2019 a la fecha se han registrado consistentes avances en el proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera" y que el gobierno de Alberto Fernández está "comprometido con acabar con los ciclos de endeudamiento que destruyen oportunidades y generan profundos desequilibrios sociales".

"Que en aras de alcanzar el fin perseguido, se advierte la necesidad de crear condiciones que transitoriamente permitan recomponer el programa financiero, comenzando por los compromisos de corto plazo, mediante la prórroga inmediata de sus vencimientos", dice el Decreto.

Ante ello, el gobierno decretó "el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta la fecha anterior que el MINISTERIO DE ECONOMÍA determine, considerando el grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública".

En la práctica, esta prórroga podría ser interpretada por los acreedores como un "default técnico", porque implica un cambio en las condiciones bajo los que fueron emitidos esos bonos, advirtieron. Por ahora, el Gobierno mantendría los pagos de bonos emitidos bajo ley extranjera, que son títulos por casi US$ 70.000 millones, en plena negociación con los bonistas.

Esta decisión le daría aire a la Argentina para afrontar el pago, el 22 de abril próximo, de unos US$ 500 millones correspondientes a cupones de bonos ley extranjera, indicaron economistas a NA. En cambio, evitaría pagar un vencimiento del Bonar 2020 previsto para este miércoles 8 de abril, por casi US$ 120 millones. Si no hay más cambios, también se podría afrontar un vencimiento del Bonar 2024, por US$ 1.500 millones, anotado para el 15 de mayo próximo.



Bonos portergados

Entre los títulos que se decidió postergar figuran los Bonar y Discount emitidos bajo ley argentina. "Dispónese el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley Argentina hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta la fecha anterior que el Ministerio de Economía determine, considerando el grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública", indica el primer artículo del decreto.

Según surge de ese texto, no se trata de toda la deuda ya que se hacen algunas excepciones, como las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y otras. Entre los considerandos de la decisión, el Gobierno menciona que la pandemia del coronavirus "ha alterado los plazos previstos oportunamente en el Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa'".

Señala que su dinámica e impacto "sobre la salud pública, sumado a la situación y económica y social imperante, hace imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes". Según fuentes del mercado, los bonos en dólares bajo ley argentina en manos de privados son unos US$ 10.000 millones, principalmente el Bonar 24 y el Bonar 20, seguidos por los Bonar 25 y 37; y el bono del blanqueo, que tiene vencimiento en 2023. También vencían bonos Discount con ley local, que son unos 2.600 millones de dólares adicionales.

El decreto autoriza al ministro de Economía, Martín Guzmán "a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los títulos cuyos pagos se difieren en virtud de lo establecido en el presente, con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública".

El texto del DNU que trascendió excluye del diferimiento a:

Las letras intransferibles al Banco Central y las suscriptas en forma directa al Fondo de Garantía de Sustantabilidad de la Anses.



Las Letras emitidas en el Decreto N° 668/19 y las emitidas por las resoluciones 57/19 y 17/18 por la Secretaría de Finanzas.



Los bonos programa Gas Natural emitidos por Finanzas.



Las Letras del Tesoro en Garantía emitidas mediante la Resolución N° 147/17.

DS