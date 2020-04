Elogios de Lacunza a la oferta argentina a los acreedores: "razonable" y "audaz"

La propuesta de renegociación realizada por el Gobierno incluye reestructurar deuda por 66.238 millones de dólares, de los cuales 41.548 millones se emitieron en los últimos cuatro años. Uno de los ministros que estuvo en la gestión anterior, primero como titular de la cartera de Economía de la provincia de Buenos Aires y luego encargándose de la economía nacional, Hernán Lacunza, dejó varios elogios para la propuesta que encabezó su sucesor, Martín Guzmán.

En la conferencia de prensa, el primero en hablar fue el ministro de Economía, dando los detalles de la oferta a los bonistas, y luego completó el discurso el presidente Alberto Fernández ante la presencia de su vice Cristina Kirchner y los gobernadores, tanto propios como de la oposición, que apoyaron la propuesta y eso lo destacó el mandatario.

Guzmán anunció la oferta a bonistas: "Hoy, y por varios años, la Argentina no puede pagar nada"

"Tenemos que estar todos unidos atrás de esta oferta", dijo Guzmán, y en esa sintonía, su antecesor, Hernán Lacunza dejó varios elogios a la propuesta presentada por el Gobierno nacional.

"Técnicamente razonable: no hay quita grande de capital, cupones crecientes. Tácticamente audaz: no pagar nada en tres años (menos de lo que vence la semana que viene), margen para negociar", dijo en su cuenta de Twitter el ex ministro de economía bonaerense y nacional, aunque aclaró que hay que esperar a la oferta formal y completa ya que por ahora falta información y que "sin plazos, no puede calcularse valor presente, que es lo relevante".

La propuesta del Gobierno contempla un período de gracia de tres años para empezar a pagar deuda, y una quita de US$ 41.500 millones entre capital e intereses:

Contempla un período de gracia de tres años: recién se empezaría a pagar en 2023.

Una quita en términos de capital de 3.600 millones de dólares, equivalente al 5,4%.

Una quita de intereses por 37.900 millones de dólares, equivalente al 62%.

Pago de un cupón promedio de 0,5% en 2023, con tasas que irían creciendo hasta niveles sostenibles, con un promedio de 2,33%.

Los bonistas tendrán un período de 20 días a partir del lanzamiento para decidir si aceptan la propuesta.

La deuda privada bajo legislación extranjera a reestructurar comprende a 21 bonos por un total de 66.238 millones de dólares y este año restan vencimientos por 4.500 millones.

Si al monto de deuda se le agregan los emitidos bajo legislación local -postergados hasta 2021- hacen un total de 83.000 millones de dólares.

La oferta se hará pública con mayores detalles este viernes con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia y también será enviada a la SEC.

Para evitar el default, tras la negociación el Gobierno deberá tener una adhesión de entre el 66 y el 75 por ciento de los acreedores.

El miércoles próximo vencen 503 millones de dólares de intereses de tres bonos Globales aunque el Gobierno tomó la decisión de no pagarlos por lo que tendrán un plazo de 30 días para evitar la cesación de pagos.

Objetivos del Gobierno: estabilizar la deuda pública en niveles sostenibles de PBI, extender plazos de los vencimientos y reducir intereses a tasas cumplibles.

