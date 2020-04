Claudio Loser: "La propuesta de deuda argentina es un punto para empezar a negociar"

La esperada propuesta de renegociación de deuda bajo legislación extranjera que hizo la Argentina llegó finalmente este jueves 16 de abril, reclamando una quita del 62% sobre los intereses tres años de gracia en los pagos, más un 5% de quita sobre el capital, y generó de inmediato múltiples repercursiones en todo el mundo económico. Una de las voces autorizadas que se refirió al tema fue el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser, quien la consideró como "un punto para empezar a negociar".

"Es una propuesta fuerte la que hizo la Argentina, y aunque no sea lo que diríamos 'un jugador grande', habrá que negociar, porque los acreedores si bien están como un poco 'arrinconados' en todo el mundo, no van a decir seguramente que si, dando el brazo a torcer fácilmente", indicó Loser en diálogo con el canal Todo Noticias, precisando que "de acá en más habrá que ir discutiendo hasta ver el punto final, va a ser una negociación complicada pero posible".

Respecto al papel que puede jugar el Fondo Monetario en este complicado juego de presiones y dólares en el que está parada la Argentina, Loser destacó que "si bien no representa una garantía de que todo vaya a terminar bien, porque en el mundo y menos en estos momentos por la pandemia no hay garantías de nada, es muy importante que el Fondo apoye a la Argentina, es un aliado poderoso que el país puede mostrar".

Incluso el economista consideró que el mismo Fondo, "cuando días pasado indicó que ya no habría nuevo financiamiento para la Argentina, eso no quiere decir que no haya otras formas de renegociar con el FMI, porque puede acordarse un nuevo programa, donde el primer año no haya que hacer nada realmente, dada la crisis que hay, y con eso hay plata que puede mover las cosas".

El FMI no define asistencia al país, pero está "atento" a la oferta argentina

"El Fondo fue el que dijo de entrada que hay que reestructurar", agregó, recordando que cuando en el año 2001 "yo estaba en el Fondo y veíamos lo que pasaba, recuerdo que el default se aplaudió en el Congreso, lpero todos sabemos que la Argentina tiene una historia de defaults, desde Rivadavia en mil ochocientos veintitantos, es el país que ha tenido más programas (del FMI) que cualquier otro país importante desde el retorno a la democracia"

"Somos deudores no virtuosos y seriales", ironizó. Este jueves el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que la propuesta de pago de deuda externa a los bonistas planteará una quita de 3.600 millones de dólares en stock de capital y de 37.900 millones en intereses, equivalente al 62%.

"Argentina empezaría a pagar en 2023", anunció el ministro en una conferencia que ofrece en la residencia de Olivos que encabezan el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. De esta manera, habría un periodo de gracia en el que Argentina no pagaría nada a sus acreedores por 3 años, advirtiendo que "hay gente jugando muy fuerte, los acreedores quieren que la Argentina pague más y hay muchos intereses en juego".

"Tenemos que estar todos unidos atrás de esta oferta. Es fundacional para sentar las condiciones de un desarrollo sano. Seguiremos trabajando día a día", señaló Guzmán en su discurso desde Olivos, junto al presidente Alberto Fernández y casi todos los gobernadores.

Pesimismo en el mercado ante la presentación del plan de la deuda

"El hecho de que esté la pandemia favorece a la negociación", opinó Loser en TN, "es terrible decirlo, pero como en el mundo todo está mal, por la cantidad de países que están mal, todos van a querer negociar, los deudores estánn dejando de pagar, compañias grandes, y la Argentina en eso está adelantándose".

"Lo que hay que entender que esto es una negociación, si los argentinos al presentar esto dicen 'es la unica opción' se van a poner en una situación muy difícil, por eso creo que deben negociar, a lo mejor no consigan ese 62% de su propuesta, pero de todas maneras así sea el 50% va a ser una alivio importante", concluyó.

