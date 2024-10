Jubilados ANSES: el Gobierno anunció el fin de la moratoria 2025 y qué va a pasar con el bono de $70.000

El director Ejecutivo de la ANSES, Mariano de los Heros, dio precisiones sobre qué pasará en 2025 con el bono para las jubilaciones mínimas y las moratorias para quienes no tienen los aportes suficientes para acceder al beneficio.

Ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2025, el funcionario ponderó que la partida dirigida a la ANSES en el proyecto de Presupuesto 2025 “tiene un incremento del 1% y llega al 45% del Presupuesto total”.

Al ser consultado sobre un ajuste del bono de $70.000 que se viene pagando, de los Heros comentó que "está proyectado mantenerse, pero sin ajuste de inflación”.

Esto es una mala noticia porque el aumento real de la jubilación mínima y el bono quedarán por debajo de la inflación.

Qué pasará con la moratoria previsional

El director de la ANSES sostuvo que "la moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga", dijo de los Heros.

"La situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima".

En noviembre, será de $202.297,41 y con el bono $70.000, alcanzará a $272.297,41.

Mariano de los Heros, director del ANSES

Alcances del bono de $70.000 congelado

El congelamiento del bono de $70.000 implica que, en el total, las jubilaciones mínimas quedarán por debajo de la inflación.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones se realizan con base en la inflación. Como ejemplo, con el aumento de 3,5%, la jubilación pasa a 252.871, con el bono extraordinario de $70.000 alcanza a $322.871,77.

Con este cálculo, el aumento real de la jubilación mínima más el bono sería de 2,72%, ubicándose 0,78 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Consultado por PERFIL, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, expresó que “el mantenimiento del bono de $70.000 es una ratificación para los jubilados y pensionados que va a seguir degradándose su haber y licuando como vino ocurriendo”.

Según Semino, “6 millones de beneficiarios en total -5 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima con ese bono de 70.000 pesos y 1 millón más que son las personas con discapacidad que cobran pensiones no contributivas y las PUAM-, van a estar solo tratando de subsistir cubriendo un tercio de su canasta de necesidades básicas, que en los primeros días de octubre alcanza los $912.000”.

“El titular de ANSES ratificó que los haberes de los jubilados van a estar en el orden de los $320.000 a $330.000. Confirmó que va a seguir habiendo exclusión, miseria y pobreza entre aquellos que trabajaron toda una vida, conformaron familias y educaron hijos”, señaló Semino.

