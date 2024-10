“Si seguimos retirando fondos a los jubilados para otras necesidades, nos enfrentaremos a la falta de jubilaciones"

Tras el veto de la movilidad jubilatoria y en un contexto económico que muestra señales de mejora pero sigue impactando los bolsillos de los mayores, los jubilados esperan un nuevo aumento, de acuerdo a la inflación, una vez que se publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Cuánto será el próximo haber de los jubilados

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado previsional, Norberto Markarian, quien contó que, “el bono continúa y se suma al monto de la jubilación de aquellos que reciben la mínima o un poco más”.

Según el entrevistado, este apoyo económico puede llegar hasta los 314.000 pesos, que corresponde a la jubilación mínima, y se aplica a partir de octubre y en noviembre, según la inflación en la ciudad de Buenos Aires, “es posible que se incrementen en otros 10.000 pesos”.

Por otra parte, Markarian aseguró que el gobierno “está haciendo lo que puede con los recursos que le dejaron, además de las prestaciones no contributivas agregadas por administraciones anteriores”. Y remarcó que, “de un total de 8 millones de jubilados, se están pagando 18 millones de beneficios no contributivos, lo que ha empobrecido a muchos”.

Qué podría suceder con los fondos de la ANSES

En ese sentido, el entrevistado mencionó que el pueblo argentino se acostumbró a depender de esta ayuda mensual y “algunos no trabajan porque no encuentran empleo, y otros prefieren no arriesgarse a perder esa ayuda si deciden trabajar”. Y añadió: “Estamos en un sistema complicado, donde si se eliminan estos beneficios, podría haber un descontento generalizado”.

En continuidad con el tema, Markarian aseguró que, “es importante recordar que este dinero es el que los jubilados depositaron en la ANSES con la confianza de que les duraría a ellos y a futuras generaciones”. Y continuó: “Si seguimos retirando fondos destinados a los jubilados para atender otras necesidades, podríamos enfrentar problemas graves en el futuro, como la falta de jubilaciones o la necesidad de aumentar la edad jubilatoria”.

Además, el abogado sostuvo que, si el gobierno quería implementar políticas sociales, “debería haber considerado financiar estas iniciativas desde otros ministerios, en lugar de desviar fondos de un organismo que, aunque recibe múltiples impuestos, no debería ser saqueado para satisfacer demandas temporales”.

Para finalizar, Markarian dijo: “No podemos responsabilizar al actual gobierno por situaciones que fueron arrastradas durante mucho tiempo”.