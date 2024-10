Jubilados: confirman el bono para noviembre y el monto se mantendrá en $ 70.000

El Gobierno nacional oficializó este jueves la entrega de un bono extraordinario de hasta 70.000 pesos a jubilados y pensionados, que será abonado en noviembre de 2024,

El beneficio mantendrá el monto que se otorgó en meses anteriores. Con su entrega, nadie recibirá menos de $322.798,48.

Por no poder pagar el alquiler, cada vez más jubilados se internan en geriátricos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El bono incluye a los titulares de prestaciones contributivas bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), así como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas.

De acuerdo con el Decreto 965/2024, el bono se otorgará a aquellos cuyo ingreso total no supere el haber mínimo previsional garantizado, mientras que, para aquellos que superen esa base, el monto se ajustará para alcanzar un tope específico.

Según se detalla en la normativa, este bono tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuentos y no se computará para otros conceptos.

La ANSES fue facultada para implementar medidas complementarias y aclaratorias necesarias para su correcta administración y asegurar que los beneficiarios reciban el apoyo en tiempo y forma.

Pañales gratis de PAMI en tres pasos: cómo conseguirlos gratuitamente en 2024

Este beneficio es parte de un conjunto de medidas que buscan resguardar el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto de alta inflación y variación del índice de precios.

A su vez, los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 3,47 %. La actualización toma como referencia el índice de inflación de septiembre publicado por el Indec, que fue del 3,5%.

LT