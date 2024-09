Juicio por YPF: Preska ordenó la entrega de mails y WhatsApps de los Caputo y Massa

En un giro inesperado del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina la entrega de los mails, conversaciones de WhatsApp y otras comunicaciones en plataformas similares de Luis Caputo, Santiago Caputo y Sergio Massa, entre otros funcionarios y ex funcionarios.

El país enfrenta una disputa legal con Burford Capital en los tribunales de Nueva York por la nacionalización de la petrolera en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La magistrada falló en contra de la parte argentina y fijó un resarcimiento económico de US$ 16.000 millones en favor del bufete inglés.

Juicio por YPF: ordenan requisar información de los Caputo y Massa

Según el CEO de Latin Advisor, Sebastián Maril, quien sigue muy de cerca el caso, Preska tiene en mente acceder a la información del actual ministro de Economía y el principal asesor de Javier Milei, a fin de consolidar su estrategia de demostrar que YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación (BNA) y Energía Argentina S.A. (ENARSA) son un "alter ego" del Estado Nacional.

Sin embargo, la decisión de la jueza también involucra al ex titular del Palacio de Hacienda y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y a buena parte de su equipo económico: José Ignacio de Mendiguren, ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo; Guillermo Michel, ex titular de la Aduana; y Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía.

Alertan que los juicios contra YPF y Aerolíneas Argentinas, "van a perjudicar el funcionamiento de la economía"

Por su parte, la resolución rechazó la entrega de datos privados de Ricardo Blas Casal, actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Rita Haydee Tanuz, ex secretaria de Coordinación Legal y Administrativa; y Mariela Beliansky, subsecretaria de Planeamiento Energético.

Al mismo tiempo, la autoridad judicial de Manhattan postergó la decisión sobre Eduardo "Wado" de Pedro, ex ministro del Interior; Matías Tombolini, ex secretario de Comercio Interior; y Julio Vitobello, ex secretario General de la Presidencia de la Nación.

Juicio por YPF: ¿un decreto de Milei puede complicar a la Argentina?

"El DNU del Gobierno argentino sobre el acceso a la información pública, publicado el mismo día de la orden de la juez Preska, puede ser visto como una obstrucción del Gobierno al discovery de los beneficiarios del fallo YPF", advirtió Maril respecto del fallo de la funcionaria judicial estadounidense.

El especialista hacía referencia al decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La nueva normativa generó polémica al incluir nuevos requisitos para solicitar datos al Estado y establecer que las autoridades no están obligadas a responder pedidos vinculados con la "esfera típicamente doméstica" de los funcionarios.

La medida se enmarca en el "discovery" autorizado en febrero para buscar información desde 2020 a la fecha y probar que las entidades públicas son lo mismo que YPF, una sociedad anónima que cotiza tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York.

Según la última presentación realizada por Burford, la Argentina "se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail)".

