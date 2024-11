La balanza comercial volvió a registrar superávit y las importaciones crecieron por primera vez en 20 meses

La balanza comercial volvió a registrar superávit en octubre, alcanzando US$ 888 millones y acumula once meses consecutivos en positivo. En los primeros 10 meses de 2024, el superávit comercial es de US$ 15.955 millones.

En octubre, las exportaciones aumentaron 30,0% en comparación con el mismo mes de 2023, ifnormó el INDEC

En términos desestacionalizados, crecieron 3,6%, mientras que la tendencia-ciclo se mantuvo en 0,4%, en ambos casos respecto al mes anterior. Entre enero y octubre de 2024, las exportaciones registraron un incremento del 16,9%, y alcanzaron un valor total de US$ 66.154 millones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, las importaciones en octubre registraron una suba de 4,9% interanual, mostrando “la primera variación positiva tras veinte meses consecutivos de caída desde febrero de 2023. En términos desestacionalizados, se observó una disminución del 1,5% en comparación con septiembre, mes que había mostrado un fuerte aumento respecto al anterior, mientras que la tendencia-ciclo creció 3,8%, y acumuló cinco meses consecutivos de aumento”, según el informe del INDEC.

Entre enero y octubre de 2024, las importaciones totalizaron US$ 50.199 millones, que refleja una caída de 21,5% en comparación con el mismo período del año pasado.