La balanza comercial registró el noveno superávit consecutivo en agosto

Luego de conocerse el equilibrio fiscal de agosto, la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 1.963 millones por un incremento interanual de las exportaciones de 14,9% y una disminución de las importaciones de 29,8%. En el acumulado del año, el saldo registró un excedente de US$ 14.151 millones por noveno mes consecutivo.

Según el Instituto Nacional de la Estadística y Censos (INDEC), el crecimiento exportador estuvo impulsado por un aumento del 20,7% en las cantidades exportadas, aunque los precios disminuyeron un 4,8%. Al analizar la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo, se observó una caída del 2,1% y 0,7%, respectivamente, en comparación con julio.

Las exportaciones no alcanzan para mitigar la caída del consumo interno

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Balanza comercial: crecimiento exportador y desplome importador

Por el contrario, las cantidades importadas retrocedieron 32,2%, mientras que los valores subieron 3,7%. En cuanto a la serie desestacionalizada, hubo una baja del 10,1%, mientras que la tendencia-ciclo anotó un avance del 0,6%, en ambos indicadores en relación con el mes previo.

En términos nominales, las exportaciones totalizaron US$ 6.793 millones y las importaciones alcanzaron los US$ 4.830 millones. Como resultado, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 9,2% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de US$ 11.623 millones.

A propósito del desempeño exportador, todos los rubros ascendieron. El valor de las manufacturas de origen industrial (MOI) llegó a US$ 2.162 millones, lo que representó una suba de 27%. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron US$ 2.402 millones y ascendieron 17,4%. Los productos vinculados a combustibles y energía (CyE) crecieron en US$ 758 millones y tuvieron una variación positiva de 8,9%. Los productos primarios (PP) implicaron ingresos por US$ 1.471 millones, valor 0,4% superior al año previo.

En el caso importador, todos los usos cayeron salvo vehículos automotores de pasajeros (VA), que aumentó 1.103,1% a US$ 199 millones. Los bienes de capital (BK) sufrieron una merma de 37,6% o -US$ 435 millones mientras que los bienes intermedios (BI) cayeron 36,5% a -US$ 974 millones.

Al mismo tiempo, las piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) experimentaron una reducción de 31% (-US$ 505 millones) y lo mismo ocurrió con los combustibles y lubricantes (CyL), que se derrumbaron 29,4% (-US$ 185 millones). Por último, los bienes de consumo se contrajeron 18,4% o -US$ 135 millones.

Cómo estuvo conformada la balanza comercial de Argentina

A lo largo de agosto, Brasil fue el principal destino de las exportaciones y representó el 17,6% del total de las ventas argentinas al exterior. En lo que respecta al intercambio comercial se registró un superávit de US$ 62 millones. A la vez, el país vecino recibió el 74,3% de los despachos de la Argentina hacia el bloque del Mercosur.

Por otra parte, el INDEC marcó que el comercio con la Unión Europea fue deficitario en US$ 11 millones. Las exportaciones totalizaron US$ 701 millones, con un incremento interanual de 6,5% y las importaciones fueron por US$ 712 millones, con una retracción de 21,2%.

El saldo comercial con China fue negativo en US$ 368 millones. Las exportaciones sumaron US$ 520 millones, con una suba interanual de 29,9% y las importaciones totalizaron US$ 887 millones y disminuyeron 47,1% con respecto a agosto de 2023.

En cuanto a la región norteamericana, hubo un superávit de US$ 45 millones. Las exportaciones llegaron a US$ 696 millones con un alza interanual de 12,1% (US$ 75 millones) y las importaciones alcanzaron a US$ 651 millones con una disminución de 36,3%.

Estados Unidos fue el tercer país de destino de las exportaciones (8% de las ventas totales) y el primer destino de los despachos a nivel regional (77,8%). El intercambio comercial registró un saldo positivo de 5 millones de dólares. El segundo destino fue Canadá (12,5%) y el tercero México (9,7%).

MFN / LM