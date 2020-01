La Bolsa porteña retrocede 2,50%: las empresas recompran sus propias acciones

Noticias Relacionadas Por qué no confiar en los pronósticos de mercado, pero sí en las ganancias de la bolsa

La Bolsa porteña retrocede 2,63% en el inició de la rueda y el índice S&P Merval se ubica de esta forma en 38.869,69 puntos. Dentro del panel líder se imponen los resultados negativos, entre los que se destacan la baja de Central Puerto (-8,63%), Cablevisión (-6,54%) y Edenor (-6,09%).

Por el contrario, operan en alza los papeles de Aluar y Ternium, con avances de 5,30% y 3,14%, impulsados por la decisión del gobierno de Estados Unidos dejar exento del cobro de una tasa de hasta 25% a las importaciones provenientes de la Argentina de productos derivados del acero y el aluminio.

En este marco, tres compañías que cotizan en la Bolsa porteña realizaron en las últimas dos semanas compras y anuncios de adquisiciones de acciones propias en el mercado de capitales por unos US$ 7,5 millones, según comunicaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Se trata de la petrolera Pampa Energía, la bursátil Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la energética Transportadora Gas del Sur (TGS) que desde mediados de enero se vienen moviendo en la adquisición de papeles propios, según consignó Télam.

Pampa compró el viernes pasado 112.000 ADR, certificados de depósito de acciones en la Bolsa de Nueva York, equivalentes a 2,8 millones de acciones de la compañía, a un valor de US$ 13,846 cada uno, lo que representó un desembolso de US$ 1.550.752.

Esta operación realizada por la petrolera se sumó a otras tres que hizo en los últimos 15 días, con lo cual totalizó la compra de 362.296 ADR, equivalentes a 9.057.400 acciones, por los cuales pagó US$ 5.062.686.

Por su parte, TGS negoció el jueves pasado 132.000 ADR, correspondientes a 660.000 acciones de la firma, a un valor de US$ 6,37 cada uno, lo que significó una erogación de US$ 841.843,2.

En tanto, BYMA anunció que saldrá a adquirir acciones propias por hasta $ 100 millones, alrededor de US$ 1,6 millones al tipo de cambio actual, y ofertó un valor de compra de $ 280 por cada una. La operación se realizará durante los próximos 60 días, con un límite de hasta 25% del volumen promedio de transacción diario.

En otro orden, la agropecuaria Cresud tiene previsto ampliar su financiamiento en el mercado de capitales, a partir de la colocación de obligaciones negociables que realiza hoy por US$ 20 millones que, dependiendo de las respuestas de los inversores, podría expandirse hasta los US$ 240 millones.

La semana pasada, la petrolera nacional YPF volvió a financiarse en el mercado de capitales local con una colocación de ON por US$ 164 millones, calificada por la empresa como “exitosa”, ya que la propuesta inicial era salir a buscar US$ 150 millones.

EL PETRÓLEO

El precio internacional del petróleo retrocede hoy 3% y se ubica en US$ 58,08 el barril en Londres, el valor más bajo desde principios de noviembre pasado, a causa del temor que produce en los mercados el continuo avance del brote de coronavirus de China. Por su parte, el precio del barril West Texas Intermediate, de referencia para Estados Unidos, también cae más de 3% en el segmento electrónico, hasta los US$ 52,52.

La contracción en el precio del crudo se produjo luego que el gobierno chino reconociera que el número de infectados por el brote de coronavirus alcanza a 2.744 personas en la nación asiática, casi 800 más que el dato anterior, según un cable de la agencia Europa Press.

Por su parte, el número de ví­ctimas mortales se elevó a 80, 24 más que los informados el domingo.

