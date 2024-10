La Casa de la Moneda deja de imprimir billetes de $1.000 y $2.000

La Casa de la Moneda (CMA) decidió suspender la impresión de billetes de $1.000 y $2.000 y dio vacaciones a los empleados asignados.

En un comunicado dirigido al personal la CMA informó que “el Banco Central de la República Argentina (BCRA) nos ha comunicado su decisión de rescindir los contratos de denominación $1.000 y $2.000 que se encuentran vigentes al día de la fecha con Casa de Moneda”.

Y agrega: “A raíz de esta decisión se procederá a detener a partir de hoy (lunes 28 de octubre) a las 22.00hs. todos los procesos referentes a la fabricación de billetes”.

“Por tal motivo, a todo el personal exclusivamente a dicha actividad productiva, se la dará curso a los períodos vacacionales que tengan disponibles”, finaliza el comunicado.

Los billetes de $1.000 y $2.000 dejarán de imprimirse porque desde el Gobierno afirman que no son necesarios y se requieren billetes con denominaciones más altas. En ese sentido, en los próximos días estarán arribando las primeras partidas de billetes de $20.000 impresos en China.

Con esta acción, la Casa de la Moneda queda al borde de la paralización total.

Cierre de Ciccone y la Casa de Moneda

A principios de octubre, el Gobierno anunció la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y la reestructuración de la CMA, “una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes de autos y estampillas”, según el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"La mala administración anterior implicó un despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los US$ 371 millones, un patrimonio negativo de US$ 78 millones y un resultado bruto negativo de US$ 20,5 millones”, justificó Adorni

“Cabe resaltar que la decisión del kirchnerismo de negarse a emitir billetes de mayor denominación desde el año 2020 se gastaron US$ 4.700 millones en importar billetes para solventar la Casa de la Moneda, que es quien debería haber abastecido a la Argentina de estos billetes”, completó.

"En la Argentina que ya no imprime billetes para financiar a la política poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales", comentó Adorni y concluyó: "La readecuación de la Casa de la Moneda es el último clavo en el ataúd de la inflación".