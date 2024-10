Bitcoin: estiman que los argentinos blanquearon US$ 20 millones en criptomonedas

Además de ingresar las divisas al país por el sistema financiero tradicional, por primera vez en la historia argentina, el Gobierno incluyó la posibilidad de exteriorizar bitcoins. Si bien esta posibilidad se había analizado en 2022, no se llevó adelante en ese momento. A menos de una semana para que termine el blanqueo de capitales de Javier Milei, los depósitos bancarios en dólares se incrementaron en US$ 12.000 millones.

Las compañías que manejan billeteras cripto consultadas por PERFIL estimaron que se exteriorizaron un total de cerca de US$ 20 millones en diversos activos digitales. Las compañías registraron clientes que ingresaron el equivalente a US$ 30.000, así como quienes sinceraron tenencias por US$ 200.000.

Para comparar, desde que inició el blanqueo a mediados de agosto, los depósitos bancarios treparon US$ 12.074 millones hasta US$ 30.682 millones, de acuerdo al último informe de Portfolio Personal. Aunque la cifra cripto resulta ínfima comparada con esta, las empresas aclaran que superó las expectativas que tenían y valoran positivamente haber sido tenidos en cuenta.

“Registramos un flujo de clientes más grande de lo que esperábamos”, reconoció a este medio Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, una billetera virtual que maneja más de un millón y medio de clientes en el país y ocho millones a nivel mundial. El 65% de los que participaron del sinceramiento fiscal ya eran clientes, mientras que el 35% se registró en la billetera especialmente por el blanqueo.

“Hubo consultas de empresas, pero fueron más que nada personas. Las compañías suelen manejar bitcoins para las operaciones, pero es más difícil que los utilicen para resguardo de valor y no lo tengan registrado”, comentaron desde otra de las que integran el podio de mayor share. El régimen de exteriorización incluye a las criptomonedas, siempre y cuando lo tramiten en un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado frente a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por el momento proyectan que se retiraron el 20% de estos depósitos. No existe un registro unificado del mundo cripto en el país, por lo que PERFIL reconstruyó estas cifras en base a consultas con las principales empresas del mercado.

La incorporación de las cripto monedas en el régimen de exteriorización vino de la mano con el elevado uso de este tipo de activos. Argentina está considerado como el país con mayor tenencia y compra de dólares virtuales de Latinoamérica, de acuerdo a un informe realizado por Bitso.

Fuentes de la industria calculan que existen entre 10 y 15 millones de cuentas virtuales en el país, con personas que manejan más de una. El boom surgió de la mano del crecimiento de las sociedades de bolsa. Por las restricciones cambiarias, individuos y empresas buscaron alternativas al acceso a las divisas. No sólo se adquieren vía MEP y contado con liquidación, sino también con el dólar cripto, que representa el 60% de las operaciones de estas billeteras digitales.

Bóvedas repletas de pesos (y dólares)

Mientras, el blanqueo en uno de los bancos comerciales sigue su rumbo. En una de las entidades con más cantidad de clientes cerraron septiembre con casi 60.000 de cuentas especiales de regularización de activos (CERA) y US$ 3.800 millones depositados. En otra de las entidades que maneja mayor volumen de Argentina, la extensión del blanqueo por un mes sirvió para que se abra un 12% adicional de CERA en lo que va de octubre. Allí, entre personas físicas y jurídicas ya superan las 53.000. El retiro, que se habilitó desde comienzos de mes, alcanzó al 14% de lo depositado, aunque mantienen en resguardo en esa institución cerca de US$ 1.900 millones, confiaron a PERFIL en off the record.

Los US$ 410 millones que los clientes extrajeron en esa institución bancaria consiste en la razón principal por la muchas optan por guardar dentro de sus bóvedas el grueso de los dólares físicos exteriorizados en lugar de entregárselos como encaje al Banco Central. En visita a una de las cajas fuertes más grandes que tiene en la Ciudad de Buenos Aires un banco de capitales extranjeros, PERFIL pudo corroborar esa práctica.

Los bancos netamente cobradores (principalmente los privados) destinan el espacio más amplio de sus bóvedas a custodiar en nombre de la autoridad monetaria los pesos con la imagen del hornero y San Martín, que salen de circulación cada vez más rápido por la inflación y el mayor uso de medios de pago virtuales.

Hoy, las cajas fuertes centrales acumulan pilas de papeles de casi dos metros de alto, con pasillos angostos que las conectan. Se resguardan en "balas", que contienen mil billetes encintados y embolsados al vacío. Estos a su vez se vuelven a forrar en plástico de a ocho en “ladrillos”.

El problema de la falta de lugar en los sótanos reforzados de las financieras consiste en un reclamo de algunos bancos, aunque destacan la voluntad del BCRA para tratar de aumentar la velocidad de destrucción de los papeles. Ya no se descartan los que presentan un desgaste físico extremo, sino muchos casi impolutos, pero que quedan inservibles por la pérdida de valor de la moneda.

Bolsos llenos de billetes

El blanqueo en los bancos se vive en diversos volúmenes. No todos eligen las transferencias desde cuentas sin declarar o guaridas fiscales, sino que algunos prefieren llevar los billetes físicos. Esto genera historias que rozan lo increíble.

Cuentan en un banco de capitales privados que a una de sus sucursales arribó con varios bolsos encima un cliente, a quien por supuesto mantienen anónimo. Fue cerca de las 14.50, escasos minutos antes del cierre de sus puertas. Tenía consigo $ 500 millones dentro de sus valijas, que había llevado en su camioneta.

Los empleados debieron hacer horas extra hasta entrada la noche. Desde la unidad de vigilancia centralizada monitorearon el conteo uno por uno de los papeles de los horneros y los San Martín y las duplas de Ramón Carrillo y Cecilia Grierson y de Manuel Belgrano y María Remedios del Valle.

¿Baja la categoría para Argentina?

La adhesión de este blanqueo fue fomentada principalmente por el temor de que le llegue la información de las cuentas en el exterior a la AFIP por los acuerdos de intercambio de información que habían sido firmados durante el gobierno anterior. Por ahora sólo arribó la primera tanda de datos desde el fisco norteamericano (IRS). Con la desjerarquización del organismo recaudador y el despido de más de 3.100 trabajadores, uno de los temores que circula consiste en que el área que se ocupa de perseguir a los grandes evasores quede desarticulada.

La exteriorización de capitales de Milei puso a Argentina en un aprieto ante el GAFI, que deberá definir si lo pasa a la “lista gris” junto a otras naciones que presentan riesgos de lavado de dinero. Es que en el mundo las organizaciones criminales suelen aprovechar las posibilidades que le dan los gobiernos de incorporar al sistema legal su dinero mal habido.

“En una situación ordinaria, si llega un cliente con montos muy elevados, lo primero que le preguntamos es de dónde lo sacó y elevamos al Banco Central un ROS (reporte de operación sospechosa). Si abundan billetes de baja nominación, aumenta la hipótesis de que esté vinculado a organizaciones delictivas. Pero como estamos en la etapa del blanqueo, tenemos que recibir el dinero sin hacer preguntas”, explicaron a PERFIL desde una institución financiera.