Efecto blanqueo: “Las empresas argentinas están aprovechando para fondearse muy barato en dólares”

La prorrogación del blanqueo no está teniendo los efectos que se esperaban, los depósitos han caído en USD 900 millones, sin embargo, las empresas están aprovechando la disponibilidad de dólares para reforzar sus fondos a un precio más barato. En ese sentido, este medio se contactó con el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi.

“Mantener el blend implica un costo de reservas importante para el Banco Central, porque ese 20% directamente va al ccl y no pasa por el MULC”, comentó Ramiro Tosi. “En este mes de octubre, el Banco Central está volviendo a poder comprar reservas, no tanto por efecto del dólar blend sino porque el blanqueo genera mayor disponibilidad de dólares y eso lo están aprovechando las empresas argentina para fondearse muy barato en dólares”, agregó.

Los depósitos cayeron USD 900 millones desde la prorrogación del blanqueo

Posteriormente, Tosi planteó: “Si tomamos cuando empezó la etapa 1 del blanqueo hasta el 30 de septiembre que era la fecha original de vencimiento, a las entidades financieras les llegaron algo así como USD 13.000 millones”. Luego, manifestó que, “a partir del 30 de septiembre, los depósitos cayeron USD 900 millones y eso es porque los nuevos entrantes en esta postergación del blanqueo no llegaron a compensar a los que ya tenían disponibilidad de su depósito”.

“La gran duda es si el Gobierno va a llevar adelante o no esa suerte de plan de bajar el ritmo de depreciación del tipo de cambio, que implicaría también una baja en la tasa de interés”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Si eso se hiciera desincronizadamente, puede pasar lo que pasó en mayo que se bajó muy rápido la tasa y la brecha tuvo un salto importante”.

La influencia de las elecciones en Estados Unidos sobre el acuerdo con el FMI

Por otro lado, el economista señaló: “Si gana Trump, lo que va a favorecer al Gobierno argentino es en la velocidad potencial de cuán listo o no va a estar el acuerdo con el FMI”. A su vez, remarcó que, “si gana Harris probablemente el gobierno americano quiera tener algo de involucramiento con Argentina, no sería de la misma potencia que sería un acuerdo con Trump pero va a haber acompañamiento del Fondo, no es que el gobierno americano va a impedir un nuevo acuerdo con el FMI”.

“La clave es para qué se va a utilizar ese financiamiento adicional que potencialmente trae el Fondo”, expresó Tosi. “El FMI ya aprendió de la experiencia 2018, por lo cual, si presta nuevos dólares difícilmente sea para que después se gasten en potencialmente contener una suba del tipo de cambio”, finalizó.