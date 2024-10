En qué consiste LaBitConf: el evento de criptomonedas que se realizará el 1 y 2 de noviembre en Argentina

En diálogo con Canal E, el fundador de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, habló sobre el evento de criptomonedas que se llevará a cabo en Argentina durante el 1 y 2 de noviembre conocido como LaBitConf. También se refirió a la necesidad de adquirir confianza que tiene el mundo cripto y las regulaciones que se están dando en los distintos bancos centrales.

“LaBitConf es el evento más antiguo del mundo cripto, es el más importante en la región, más o menos 10.000 personas vienen por año, hay 250 charlas diferentes, hay 7 escenarios, es un espacio como para ir con cualquier nivel de conocimiento”, comentó Rodolfo Andragnes. “Para todos los escenarios de personas hay un escenario de contenido, por lo cual, es el lugar por donde arrancar en este espacio”, agregó.

La inversión no es lo más importante que tiene Bitcoin

Posteriormente, Andragnes planteó: “Hay mucha gente que entra a este espacio por el tema de la inversión, pero no es donde está el corazón del proyecto ni de Bitcoin”. Luego, manifestó que, “esta conferencia tiene muchísimas charlas filosóficas, de hacia dónde va el cambio de la sociedad, de la moneda y del Estado, hay muchas reflexiones sobre la transversalidad del cambio de un sistema monetario y del sistema de construcción de confianza en internet”.

A qué se refiere la tokenización de activos reales

“Hay todo una línea que este año tiene más fuerza que en otros años que se llama tokenización de activos del mundo real”, sostuvo el entrevistado. “Este tema está asociado bastante a que las cosas físicas se puedan convertir en el mundo digital, hay todo un concepto de tokenización de activos reales que está teniendo bastante auge en el espacio y tiene a Bitcoin como sistema de reserva de valor”, complementó.

Por otro lado, el fundador de la ONG Bitcoin Argentina señaló: “La moneda sigue siendo sin intervención de los estados, Bitcoin es una moneda ajena, no depende del Estado, no hay intervención estatal dentro de la existencia, la emisión y lo que sea de Bitcoin”. A su vez, remarcó que, “esto no significa que el hecho de que participen estados en la tenencia de Bitcoin, no puede generar en el mercado una sensación de demanda”.

A modo de cierre, Andragnes dijo que, “a nivel internacional hay un bagaje de nuevas regulaciones, distintas leyes, las decisiones que están tomando otros países y lo que están haciendo los bancos centrales con las monedas digitales”.