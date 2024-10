La deuda pública volvió a crecer en septiembre y vencen US$ 2.000 millones hasta fin de año

A pesar de que el gobierno de Javier Milei construye un relato en torno a la reducción de la deuda, el endeudamiento público pagadero en pesos se incrementó 2,7% en septiembre mientras que lo adeudado en moneda extranjera sumó US$ 185 millones en relación al mes anterior.

Los datos se desprenden del último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y muestran que los vencimientos a cubrir hasta diciembre ascienden a $22,3 billones en moneda local y US$ 1.945 millones en divisa foránea.

El Gobierno anunció la privatización del Belgrano Cargas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El análisis del órgano parlamentario arroja que el Tesoro pagó $30.195 millones en concepto de intereses y el equivalente a US$ 409 millones en moneda extranjera, de los cuales US$ 321 millones corresponden a préstamos de organismos multilaterales de crédito.

En cuanto a las amortizaciones, se canceló capital por $14,1 billones y US$ 488 millones, respectivamente. En este grupo se destacaron los desembolsos de LECAP por $13.7 billones y US$ 182 millones correspondientes a compromisos con países miembros del Club de París.

Por otra parte, el Ministerio de Economía obtuvo financiamiento en moneda local por $11,4 billones, y en moneda extranjera por US$ 315 millones. Los ajustes por valuación y capitalización de intereses sumaron $7,9 billones y US$ 358 millones.

La evolución de la deuda pública en pesos en septiembre

Durante el mes pasado, el stock de la deuda pagadera en pesos aumentó $5,2 billones con respecto al nivel del cierre de agosto. Así, el capital adeudado por el Tesoro subió a $1,96 billones, compuesto por 64% de deuda en pesos ajustable por CER; 30% de deuda en pesos sin ajuste; y 6% de deuda denominada en dólares estadounidenses pero a pagar en pesos (USD linked y bonos duales).

Además, obtuvo financiamiento en pesos por $11,4 billones debido a licitaciones de títulos públicos por $11,3 billones, renovación de Adelantos Transitorios del BCRA (AT) por $104.000 millones y colocación de bonos de consolidación PR17 por $3.854 millones.

Asimismo, canceló capital de deuda en pesos por $14,1 billones que se corresponde con vencimientos de títulos públicos de mercado por $14 billones: $13,7 billones de LECAP (S13S4 y S30S4), y $304.855 millones de BONTE USD linked (T2V4), y AT por $104.000 millones. Adicionalmente, se pagaron intereses de deuda en pesos por $30.195 millones.

Cómo se comportó la deuda en dólares

La deuda pública en moneda extranjera incluye instrumentos denominados en diversas monedas (dólar estadounidense, euros, yenes, etc.). También contempla los papeles emitidos por licitación pública, por reestructuraciones, los colocados a entes del sector público (FGS, BCRA, Banco Nación, Fondos Fiduciarios, etc.), préstamos al Tesoro en moneda extranjera (de bancos comerciales, organismos internacionales y oficiales) y avales (deuda indirecta), entre otros.

"A fines de septiembre el stock de la deuda denominada y pagadera en moneda extranjera ascendió al equivalente a US$ 255.433 millones, lo que implicó un incremento de US$ 185 millones con respecto al cierre de agosto. Dicho stock se compone en 38,7% por los bonos step-up emitidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de 2020 (Bonares y Globales), 27,1% por letras intransferibles colocadas al BCRA, 16,5% por los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el programa de Facilidades Extendidas de 2022 (EFF), 14,3% por préstamos de otros organismos internacionales de crédito y 3,3% por otras deudas", reza el estudio de la OPC.

En septiembre el Tesoro obtuvo financiamiento por el equivalente a US$ 315 millones provenientes de:

Crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 218 millones.

por US$ 218 millones. Del Banco Mundial (BIRF) por US$ 40 millones.

por US$ 40 millones. Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 31 millones.

por US$ 31 millones. Letras intransferibles colocadas al BCRA por US$ 25 millones para la renovación de vencimientos de intereses de letras similares.

Préstamos del Banco de Desarrollo FONPLATA por US$ 2 millones.

En simultáneo, se pagó capital por US$ 488 millones, explicados por el pago de obligaciones contraídas en el marco de negociaciones con los países miembros del Club de París por US$ 182 millones, amortizaciones de préstamos de organismos internacionales de crédito por US$ 293 millones, de los cuales, US$ 155 millones correspondieron al BID, USD60 millones al BIRF, USD52 millones al CAF, US$ 19 millones al FONPLATA y US$ 5 millones al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Por último, vencieron intereses de deuda en moneda dura por el equivalente a US$ 409 millones, de los cuales US$ 354 millones corresponden a préstamos de organismos multilaterales y bilaterales de crédito. En las últimas horas, el ministro de Economía Luis Caputo selló un acuerdo con el Banco Mundial para tramitar una línea de crédito por US$ 2.000 millones destinada a proyectos de educación y desarrollo social.

MFN