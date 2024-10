Luis Caputo confirmó que se negocian desembolsos de "fondos frescos" del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Washington, Estados Unidos, la distinción como “Ministro de Finanzas” del año que entrega la publicación especializada LatinFinance, donde brindó se refirió a la marcha de la economía argentina y la posibilidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al recibir el premio de manos del CEO de la publicación, Taimur Ahmad, el ministro sostuvo que “estamos comprometidos a hacer las reformas estructurales, porque mucha gente en argentina cree que el cambio es posible”.

“Como solía decir, hay momentos en la historia en los que la historia cambia o no, y creo que este es uno de esos momentos. Así que diría que no hay duda en nuestras mentes de que esta vez nos convertiremos en el país más libre del mundo. Y en la economía de más rápido crecimiento en los próximos años. Este es el momento”, afirmó Caputo.

El ministro de Economía hizo hincapié en que “son pocas las veces que hemos disfrutado de momentos de orden macroeconómico. Pero ¿por qué nunca duraba? Porque nunca tuvimos realmente la convicción de que estábamos en el camino correcto. Así que creo que esta vez es diferente”.

Y agregó: “No estamos prometiendo que vamos a lograr estabilidad fiscal, lo estamos haciendo. No estamos prometiendo que el Banco Central dejará de imprimir más dinero, ya no lo está haciendo. No estamos prometiendo que vamos a llegar al final con la inflación controlada, sino que ya está bajando. Así que creemos que esa es una diferencia significativa”.

Nuevo acuerdo con el FMI

Luego de la entrega del premio, Caputo respondió preguntas de los periodistas presentes. Con respecto a un nuevo programa con el FMI, comentó que “no es un tema de tiempo, es un tema de acordar lo que queremos hacer en la próxima fase del programa. Ellos tienen que estar de acuerdo con eso, y si ese es el caso, tenemos que negociar las condiciones. Va a llevar tiempo”.

“Estamos comunicando cuál es la nueva fase de nuestro programa”, añadió.

En relación con la llegada de desembolsos del "fondos frescos" por parte del organismo internacional, planteó que “se está debatiendo entre el equipo y con el mismo FMI. El dinero adicional podría aliviar al Banco Central”.

LM