La actividad económica registró en enero una caída de 2% con respecto a igual mes de 2020, pero exhibió un crecimiento de 1,9% en la medición desestacionalizada contra diciembre impulsado por una mayor flexibilización a las restricciones de circulación y impuestas por la pandemia y por el efecto turismo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el Palacio de Hacienda destacaron que así la economía “aceleró” el ritmo de expansión dado que en diciembre había mostrado un repunte de 0,7% en la comparación sin estacionalidad frente al mes previo.

“La actividad económica acumula la novena suba consecutiva y es la de mayor magnitud de los últimos cuatro meses”, indicaron en la cartera conducida por Martín Guzmán donde además remarcaron que “de este modo, supera el nivel de marzo de 2020 y se ubica apenas 1,3% por debajo del nivel pre-COVID (febrero 2020)”.

En Economía también señalaron que todos los sectores mejoraron en enero su performance, “ya sea que crecieron o desaceleraron su caída, salvo uno que repitió el comportamiento de diciembre”.

Con relación a enero de 2020, se registraron aumentos en 7 sectores -dos más que en diciembre. de los 15 rubros que conforman el EMAE.

Por efecto de la pandemia y la cuarentena, la economía cayó 9,9% en 2020

Los tres sectores de mayor crecimiento en enero fueron: Pesca (+12,3% interanual); Construcción (+10,2%.) que acumula así la tercera suba seguida, y la segunda de dos dígistos; e Intermediación financiera (+7,2% i.a.).

“La actividad de la construcción también se destacó por ser una de las de mayor incidencia positiva en el nivel general, junto con la de la Industria manufacturera (+4,6%) y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones (+2,6%.)”, precisó el INDEC.

Estos últimos dos sectores evidenciaron “el tercer aumento consecutivo” señalaron en Economía.

Se expandieron también el sector Agropecuario (1,7% ) y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,2%), que verificó su primer crecimiento tras once meses en baja.

“De los sectores que cayeron, la mayoría desaceleró su tasa de caída respecto al mes anterior”, explicaron en el Palacio de Hacienda.

Según detalló el INDEC, por el impacto de la pandemia, los sectores con las mayores contracciones en la comparación interanual fueron Hoteles y restaurantes (-39,1%.) aunque que desaceleró su caída en 10 puntos en relación a diciembre (-49,6% interanual), y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-19,2%.).

“Estos dos sectores estuvieron entre los de mayor incidencia negativa en el nivel general, junto con Transporte y comunicaciones (-15,8% i.a.)”, puntualizó el INDEC.

También tuvieron caídas Minas y canteras (-7,2%). Administración Pública (-5,6%) Enseñanza (-4,1%) y, Servicios sociales y de salud (-1,2%) y Electricidad, gas y agua (-0,9%).

Recuperación. Sobre los números del EMAE, la economista Melisa Sala, de la consultora LCG, evaluó que el crecimiento de 1,9% “se trata de un buen dato que refleja una aceleración de 1,2 puntos porcentuales contra diciembre (que fue corregido a la baja, de 1% a 0,7% mensual)”

“Es la tasa de crecimiento mensual más alta de los últimos 4 meses, presumiblemente traccionada por un mayor grado de apertura y por efecto del turismo que se dio en medio de esta relajación”, explicó.

De todos modos, Sala precisó que “a pesar de la recuperación de los últimos 9 meses (33% acumulado desde el piso de abril 2020), la actividad todavía se ubica 1,3% por debajo del nivel al que operaba en febrero, antes de la pandemia”.

En cuanto a las perspectivas, la economista sostuvo que “para los próximos meses seguimos proyectando una moderación en las tasas de crecimiento en la medida que el efecto de reaperturas y el turismo vayan perdiendo impulso” al tiempo que “quedará ver el efecto que tendrá la segunda ola de casos de covid, algo que a todas luces parece inevitable”.

“Si bien descartamos que el Gobierno vuelva a restringir las actividades del modo que lo hizo el año pasado, tanto por la extensión territorial como por lo prolongado en el tiempo, es esperable que las limitaciones que se impongan tengan efectos sobre el crecimiento”, advirtió.

En este marco, Sala dijo que “por el momento seguimos proyectando un crecimiento en torno al 6,5%-7% para 2021, que resulta apenas por encima del arrastre estadístico (5 puntos) que dejó la recuperación de finales de año”.

“El crecimiento sigue siendo tan marginal que hacia finales de este año la economía seguirá operando por debajo del (último) techo alcanzado en noviembre 2017”, acotó.

Por su parte, el economista Adrián Yarde Buller, del grupo SBS, expresó en twitter que las cifras muestran “gran desempeño de la actividad en enero, en línea con lo que venían sugiriendo los indicadores privados y sectoriales”.

“Estamos apenas 1,3% abajo de los niveles de actividad pre-crisis y el arrastre estadístico ahora le pone un ‘piso’ de 8% al número de crecimiento de este año”, estimó.

A su vez, Juan Pablo Di Iorio, economista de ACM, dijo que “la suba del 1,9% de forma desestacionalizada permite intuir que la economìa continúa recuperándose”, aunque aclaró que ese repunte es heterogéneo.

“El sector de construcción aparece como uno de los mas beneficiados por el tipo de cambio real alto (bajos costos en dolares) y por el incentivo que trae aparejado al permitir dolarizar ahorros en un contexto de cepo cambiario”, a lo que se suma “las tasas bajas en términos reales y la reasignacion de recursos desde el Gasto Social hacia la obra pùblica”, analizó.

Crece la actividad de la construcción y genera expectativas en el sector

Di Iorio planteó que “la industria manufacturera también está mostrando un buen comportamiento producto de alzas en determinados aranceles y la imposición de Licencias no Automáticas como por la posibilidad de acceder al dolar oficial para la importación de insumos”.

En este contexto, en ACM mantienen una proyección de crecimiento para 2021 de 5,9% tanto por el efecto del rebote estadístico (5%), como también por mejores precios internacionales de las commodities”.

“Los posibles riesgos pasan por una nueva ola de casos de COVID-19 que obligue a tomar medidas restrictivas en algunos sectores económicos que gatille una recuperación del consumo más lenta de lo previsto”, alertaron

Sobre el efecto que podría tener una segunda ola de Covid sobre la actividad, un análisis de Consultatio prevé que un torno a la “Fase 1” resulta prácticamente imposible por dos motivos: el Gobierno no cuenta con el apoyo político necesario; la situación económica es hoy mucho más delicada” aunque “si es muy probable es que se sigan tomando medidas “sectorizadas” que apunten a disminuir la circulación”.

“Esta posibilidad tiene un impacto macro muy claro. El golpe en la actividad podría no ser dramático, pero sí costar entre 0,5 y 1,5 puntos de crecimiento para este año respecto de nuestro escenario base (no tiene en cuenta la implementación de medidas de aislamiento más allá de las que ya se anunciaron) de crecimiento del PBI para 2021 se ubica en 6,5%”, concluyó.