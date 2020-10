La elaboración de productos farmacéuticos creció un 2,8 % en el año

La elaboración de productos farmacéuticos creció un 2,8% en los primeros ocho meses del año, según el último informe de IES Consultores. En agosto, el incremento fue de 4,2 % interanual, lo que significó una desaceleración tras la fuerte expansión de junio (11,5%).

Asimismo, en ese período de tiempo, las ventas al mercado interno alcanzaron las 308,9 millones de unidades, con una expansión de 3% en comparación con el mismo período de 2019 cuando se habían registrado 300 millones de unidades.

De este modo, en el acumulado de ocho meses de 2020, las ventas al exterior sumaron u$s 382,9 millones, y presentaron una leve caída del 1,5% en comparación con el mismo período del año anterior. En cantidades se registraron 18.508 toneladas, un 15,3% inferiores a las exportadas en 2019. En tanto, las importaciones sumaron u$s 1437 millones. Esto implica una leve baja del 1,2% frente al año anterior. En cantidades sumaron 18.692 toneladas un importante incremento del 19,1%.

En lo que va del año 2020, el principal destino de las exportaciones fue Uruguay con el 36,6%, seguido por Paraguay y Brasil, con 12,6% y 10,4% respectivamente. Por el lado de las importaciones, en el acumulado al mes de agosto, las principales compras al exterior provinieron de Alemania (18,2%), los Estados Unidos (13,6%) y Suiza (9,2%).

Para Alejandro Ovando, Director de IES Consultores “mientras persista el riesgo pandémico el sector mantendrá sus niveles de actividad, mientras que la elaboración de la vacuna impulsará los niveles de producción hacia arriba”.