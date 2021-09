La foto antes de las elecciones: economía sin crecimiento y dólar regalado

La economía no tiene posibilidades de un gran crecimiento si no hay crédito al sector privado y si se reducen las importaciones. Hay que tomar todo el crédito posible, y acopiar insumos y bienes de cambio importados. El Dólar MEP está regalado.

Las reservas del BCRA al 31 de agosto se ubicaron en U$S 46.180 millones, sin embargo, las reservas netas liquidas apenas llegan a U$S 2.693 millones, y hay que tener en cuenta que hay adelanto de exportaciones por U$S 2.800 millones, con lo cual me atrevería a decir que son negativas.



Para fin de año, las reservas podrían estar cómodamente por debajo de los U$S 40.000 millones, porque debemos pagarle al FMI y los adelantos de exportaciones no serán eternos. Además, en lo que resta del año habrá menos liquidaciones del campo.

¿Cuánto representan las exportaciones del campo sobre las exportaciones totales?

Son el 66%, entre las más importantes están la soja, el maíz, el trigo y la carne, esas 4 representan el 53,9% en términos absolutos, el 12,1% restante está compuesto por muchos productos. El conocido 80% en manos de pocos y el 20% en manos de muchos.

Dólar: cuáles son las expectativas de cara a las PASO 2021

¿Con menos liquidación de exportaciones habrá menos importaciones?

Correcto, no hay dólares para las importaciones, sin importaciones no hay crecimiento. Entramos en los últimos 4 meses del año un poco complicados.

Se conocieron los datos del Relevamiento de Expectativa de Mercado

Lo más importante es que se corrigió a la suba la inflación y la devaluación a agosto del año 2022. Está claro que el gobierno necesita devaluar el tipo de cambio oficial, que muestra un retraso manifiesto en los últimos 12 meses. Al 31 de agosto la evolución del tipo de cambio oficial de los últimos 12 meses es del 31,8%, mientras que la inflación supera el 50% anual. Esto habla a las claras de un retraso en el tipo de cambio que se deberá corregir en el año 2022.

¿Qué sucede con los depósitos?

El sistema financiero tiene depósitos por $ 8,2 millón de millones, de los cuales 3,4 millón de millones son a plazo fijo y 4,8 millón de millones son depósitos a tasa 0% en cuenta corriente y caja de ahorro. El sistema financiero tiene un costo de captación de los depósitos totales que no pasa del 20% anual, y presta mayoritariamente al Estado al 38% anual en leliq.

¿Tenemos un sistema financiero al servicio del Estado?

Correcto, de 8,2 millón de millones en depósitos en pesos, 4,0 millón de millones están colocados en Leliq y Pases al Banco Central y 0,7 millón de millones en encajes al Banco Central, los préstamos al sector privado solo suman 3,3 millón de millones. Esto implica que el sistema financiero está prácticamente estatizado.

¿Qué pasa con los depósitos en dólares?

Sobre un total de U$S 19.026 millones, U$S 11.408 millones están como encajes en el Banco Central inmovilizados, y U$S 5.202 millones son préstamos al sector privado.

Cada persona que realiza un depósito en el banco está financiando al Estado

Los bancos se han convertido en los principales financiadores del déficit fiscal, esto le deja poco margen para financiar al sector privado, que a medida que transcurre el tiempo tiene menos préstamos.

Así no crecemos

El sector privado está afectado por un escenario de alta inflación, tipos de cambios múltiples, balances que no se ajustan por inflación, falta de financiamiento a tasas razonables y de largo plazo. Por si esto fuera poco, se están cerrando las importaciones.

En el corto plazo, ¿bonos ajustados por CER, dólar linked o dólar MEP?

En el corto plazo el dólar MEP le ganaría a la inflación y al dólar oficial. El gobierno no lo puede contener, tenemos un súper cepo, pero la escasez de dólares es tan grande que no podrá seguir interviniendo en un mercado que está negociando entre U$S 30 y U$S 40 millones por día.

La política económica de la burbuja electoral

¿Cómo viene el escenario internacional?

Hoy no hay mercado en Estados Unidos, esta semana se conocerá la inflación y esto traerá mucho debate. Creemos que más tarde que temprano la Reserva Federal cortaría sus estímulos a la economía, y esto pude impactar en la tasa de retorno de los bonos de tesorería a largo plazo. El gobierno americano tuvo 3 derrotas al hilo, Afganistán, el huracán IDA y la variante Delta, en los 3 casos mellaron la imagen del presidente y su partido. Si ahora la inflación gana el centro de la escena, la suba de la tasa podría invitar a una baja en las acciones y materias primas.

¿Cómo ves el escenario para el mundo emergente?

Creo que lo mejor del crecimiento lo vimos en la primera parte del año, no llegan inversiones al mundo emergente, por ende, el crecimiento será amarrete para los meses que llegan.

Argentina, elecciones y acciones

Argentina tiene por delante elecciones el domingo próximo. Mucha gente le dará la espalda al voto harta de la clase política. Las acciones y bonos amagaron a un salto en precio ante una eventual derrota del oficialismo. Nosotros creemos que es una elección en donde no hay cambio de mando, por ende, podríamos tener un cambio de clima en los mercados, pero no un cambio de gestión de fondo.

¿Hay versiones de cambio de gabinete?

Está muy claro que pasadas las elecciones tenemos cambios de gabinetes, y muchos cambios de autoridades, pero lo dejamos ahí.

¿Cómo ves a la ganadería?

El cepo a la carne genero una mayor oferta de carne que estaba en contenedores para exportar, más oferta de novillos que estaban en el campo y que se liquidaron ante el cierre de las exportaciones, y por otro lado la menor capacidad de compra de los ciudadanos.

¿Cómo sigue la película?

Muy fácil, cuando se termine la liquidación de la carne que sobra y los novillos que están sobre ofertando el mercado, la carne vuelve a subir. Si miramos la estadística del mercado de Liniers, la categoría novillitos sigue cayendo en cantidades y su precio no baja. Por ejemplo, la categoría novillitos mostro una baja en la oferta del 16% y vaquillonas el 19% anual, mientras que los precios subieron en promedio el 85% en el último año. Para realizar esta comparación tomamos 8 meses del año 2021 versus igual período del año 2020.

¿En los últimos meses los precios no subieron?

En los últimos 3 meses la categoría novillitos vio caer su oferta un 24% respecto igual período de un año atrás y los precios subieron el 83% anual. El precio del novillito esta planchado desde abril, producto de la sobreoferta de otra mercadería que es el novillo, cuando esta sobre oferta comience a desaparecer, no vemos un nivel de encierre importante en los feedlot, faltara carne y volveremos a crecer en precio.

La gente no tiene dinero

Hay menos plata en la calle, pero lo que nadie dice es que pasaremos de 50 kilos per cápita a 46 kilos per cápita en consumo interno. Esto implica que de 14 millones de cabezas a faena vamos a pasar a 12,7 millones de cabezas a faena. Esto trae un problema muy serio en toda la cadena. Los mostradores verán aumentar mucho la carne, principalmente por la suba de los gastos de estructura, venderán menos carne y deberán cubrir los gastos de la luz, alquiler, empelados, impuestos y otros.

¿Ves la carne subiendo?

Decir que la carne subirá en noviembre y diciembre es un clásico de la estacionalidad del negocio. En este caso subirá mucho más por la falta de mercadería en el mercado. Los encierres a corral buscaran hacer animales más chicos, y el ganadero tradicional dejara sus animales a pasto ante la falta de margen. No hay secretos, habrá poca mercadería.

¿Qué sucede con la soja y el maíz?

El viernes estará el informe del USDA, hay posibilidades de que se informe una cosecha en Estados Unidos mejor que la esperada. Sin embargo, creemos que las variables financieras son las determinantes. Hay muchos analistas que no saben cómo explicar la baja, algunos dicen que es por el huracán IDA, otros por la economía China, pero en verdad lo que pesa es lo financiero. No podemos ver subas de maíz y soja cuando el petróleo baja, sube la tasa en Estados Unidos y China está en problemas severos de crecimiento.

Buena semana y buenos negocios.

* Consultor y analista económico.