Ranking: la NBA tiene 4 de los 10 deportistas mejor pagados del mundo

Este martes 18 de octubre se pone en marcha la temporada 2022/23 de la NBA. El primer partido enfrenta a los subcampeones de conferencia de la temporada pasada: Boston Celtics de Jayson Tatum, con los ambiciosos Philadelphia 76ers de Joel Embiid y James Harden.

El segundo encuentro lo protagonizarán Golden State Warriors de Stephen Curry, defensores del título, contra Los Angeles Lakers de LeBron James.

La importancia del movimiento económico que genera la liga estadounidense de básquet se ve reflejada en que cuatro de sus jugadores integran la lista de los deportistas mejor pagados del mundo, de acuerdo con el ranking de Forbes: LeBron James (2º), Stephen Curry (5º), Kevin Durant (6º) y Giannis Antetokoumpo (10º).

El más destacado es LeBron James, quien en junio de 2022 se convirtió en el primer deportista en actividad en superar los US$ 1.000 millones. El jugador de Los Angeles Lakers, con 37 años, cuatro campeonatos y cuatro premios MVP, está a punto de comenzar su vigésima temporada.

Detrás del argentino Lionel Messi, James ocupa el segundo puesto de los deportistas mejor pagados, con 124,5 millones (US$ 44,5 millones dentro del campo y US$ 80 millones fuera de él). El mes pasado, se lanzó su calzado LeBron 20, que celebra los años de su carrera y su vínculo con Nike.

El segundo jugador mejor pago de la NBA es Sptephen Curry (Golden State Warriors), quien fue el factótum del campeonato obtenido por su equipo en la temporada pasada. Con 34 años, Curry obtiene US$ 48,1 millones por su trabajo en cancha y US$ 47 millones fuera de ella.

LeBron James

Su empresa de contenidos, Unamous Media, está produciendo una remake de la sitcom animada Good Times para Netflix, mientras qwue su y Curry Brand, lanzará la décima edición de su calzado exclusivo.

Stephen Curry

Por su parte, Kevin Durant (Brooklyn Nets), con 34 años obtiene US$ 88 millones (US$ 43 millones dentro de la cancha y US$ 45 millones). Mantiene una sociedad mediante su negocio de medios, Boardroom y apoya con la League One de vóley femenino. Su empresa de capital de riesgo 35V tiene inversiones en más de 75 compañías.

Kevin Durant

Por segundo año, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) es el único top ten de los mejor pagados de la NBA con menos de 30 años. A sus 27 años, obtiene US$ 86,5 millones (US$ 42,5 millones y US$ 44 millones fuera de la cancha).

Antetokounmpo es el protagonista de Rise, la película de lanzada por Disney+. También se asoció con un sitio de apuestas obnline y el fabricante de relojes de lujo Breitling.

Giannis Antetokounmpo

Los 10 deportistas mejor pagados en 2022 según Forbes

Lionel Messi US$130 millones LeBron James US$ 121,2 millones Cristiano Ronaldo US$ 115 millones Neymar US$ 95 millones Stephen Curry US$ 92,8 millones Kevin Durant US$ 92,1 millones Roger Federer US$ 90,7 millones Canelo Álvarez US$ 90 millones Tom Brady US$ 83,9 millones Giannis Antetokounmpo US$ 80,9 millones

