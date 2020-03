Cargarán todas las semanas la tarjeta Alimentar, pero con el mismo monto mensual

El ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció este martes 31 de marzo que la tarjeta Alimentar tendrá cargas semanales de dinero, operatoria que comenzará este miércoles 1 de abril con el fin de acortar los plazos y ayudar a las familias más vulnerables.

Fuentes del ministerio de Desarrollo Social indicaron a la agencia Noticias Argentinas que el monto total mensual no se modifica. "La tarjeta se cargaba habitualmente los terceros viernes de cada mes, pero mientras dure la emergencia por el coronavirus, realizaremos cargas semanales: todos los miércoles se acreditará dinero para que la gente pueda ir a comprar en los mercados de cercanía", explicó el ministro Daniel Arroyo.

El funcionario también señaló hoy que la tarjeta "tendrá el mismo monto, pero con la diferencia de que al hacerlo semanal se van a evitar las aglomeraciones y además ayudar para que no haya tanta gente en los comedores". Además recordó que a aquellos beneficiarios de la tarjeta que no tengan el plástico porque no llegaron a recibirlo, se les acreditará el monto en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo.

La decisión se suma a las distintas estrategias que se llevan a cabo para sostener el ingreso de los ciudadanos y reforzar el sistema de asistencia alimentaria, se informó oficialmente.

"El objetivo es acompañar a las familias en un contexto de parate económico y más necesidades alimentarias, tal como estamos haciendo a través del apoyo a los comedores, los bonos para quienes reciben AUH o el salario familiar de emergencia", detalló Arroyo.

La tarjeta Alimentar está destinada a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Establece un monto de entre 4.000 y 6.000 pesos mensuales –que ahora se dividirá para ser acreditado semanalmente-- para comprar todo tipo de alimentos, excepto bebidas alcohólicas.

