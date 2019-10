Las acciones argentinas en el exterior cotizan en baja durante el feriado local

Este lunes fue declarado por el Gobierno como no laborable, debido al Día de la Diversidad Cultural. Por ello, durante el 14 de octubre los mercados locales no operan. Tanto la Bolsa de Comercio como las agencias de compraventa de divisas y los bancos se tomaron descanso. Pero donde sí hay movimiento es en el exterior. Y las noticias que llegan desde Wall Street no parecen ser buenas para las empresas argentinas.

La gran mayoría de los American Depositary Receipt (ADR's) nacionales tienen caídas. Quien lidera las pérdidas es Edenor, con una baja del 5,4%, seguido por Banco Francés (-3,8%), Pampa Energía (-3,5%), Transportadora Gas del Sur (-3,2%), Banco Macro (-3%), Telecom Argentina (-2,9%), Grupo Galicia (-2,7%), Central Puerto (-2,6%) y Despegar.com (-2,5%).

En tanto, las únicas acciones argentinas que registraron un crecimiento fueron IRSA Propiedades Comierciales (2,5%) y Mercado Libre (0,5%). Precisamente, esta última, señalada como el gran unicornio nacional, lleva un crecimiento acumulado del 90,2% durante este año, algo que no se ve en ninguna otra compañía local.

Cabe señalar, por otra parte, que el viernes pasado el dólar minorista cerró en $60,31 para la venta y $56,18 para la compra. En tanto, la tasa promedio de corte de de las Leliqs cerró a 68,022%.

El riesgo país medido por el JP Morgan, se ubica en 1888 puntos básicos.

