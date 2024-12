Las acciones de Despegar volaron 32% tras el anuncio de venta a Prosus

Tras el anuncio de venta a Prosus, las acciones de Despegar capturaron la atención de los inversores, volaron casi 33% en Wall Street y se convirtieron en las grandes protagonistas de los mercados internacionales.

Antes de conocerse el arreglo entre las compañías, el papel de la firma argentina abría la jornada a un valor de US$ 14,65. Una vez que salió a la luz el millonario acuerdo, el activo pegó un salto de 32% a US$ 19,42, el mayor pico desde los US$ 18,75 del pasado 22 de noviembre.

Despegar anunció su fusión con Prosus

Vuelan las acciones Despegar tras el acuerdo con Prosus

A lo largo del año, el título de Despegar experimentó un alza de 106,16% en dólares. En efecto, a finales de diciembre de 2023 cotizaba a US$ 9,42. Sin embargo, todavía se posiciona lejos de su punto máximo de US$ 31,25, alcanzado en marzo de 2018.

El pacto con Prosus se concretó a 19,50 dólares por acción y la operación se efectuó en efectivo, lo que implica una valoración estimada en aproximadamente US$ 1.700 millones. De esta manera, el grupo de inversión global neerlandés se quedó con uno de los principales "unicornios" de la Argentina.

“Esta adquisición es una muestra clara de nuestra estrategia de generar valor mediante la creación de un ecosistema de negocios complementario, de alta calidad", expresó Fabricio Bloisi, CEO del Grupo Prosus, acerca de la compra del negocio argentino.

Damián Scokin, CEO de Despegar

En tal sentido, Bloisi calificó a Despegar como una empresa "altamente rentable, con una posición atractiva en el mercado y un equipo de liderazgo que cuenta con mucha experiencia, que se acoplará naturalmente a nuestra operación en América Latina".

Siguiendo esa línea argumental, el empresario adelantó que acelerarán el crecimiento de la firma "apalancando los múltiples puntos de contacto que existen con nuestro portfolio, sumado a nuestra experiencia operativa y grandes capabilities en Inteligencia Artificial".

Por su parte, la conducción actual de la compañía turística, cuya cabeza es Damián Scokin, manifestó que los planes de Prosus para la firma cristalizan "un crecimiento prometedor, que puede generar grandes resultados para los accionistas".

Los planes de Prosus para el futuro de Despegar

Al mismo tiempo, Scokin remarcó que "los términos financieros de la transacción son de alto valor para nuestra mesa de accionistas, y estoy convencido de que Prosus es el partner ideal para impulsarnos hacia la próxima fase de crecimiento".

"Esto significa tener acceso a una cartera más amplia de servicios, mejores experiencias, mayores beneficios de fidelización y soluciones más completas, creadas a la medida de sus necesidades. Prosus tiene probada experiencia en el desarrollo de negocios tecnológicos en todo el mundo y cuenta con un profundo conocimiento del ecosistema de América Latina que los sitúa en una posición ideal para acompañarnos en la próxima fase de crecimiento de la compañía”, sumó.

Desde el gigante originario de Países Bajos adelantaron que tenderán puentes entre Despegar y otros negocios regionales como iFood, una plataforma de delivery líder de América Latina con 60 millones de clientes por año, y Sympla, una aplicación de eventos.

“América Latina es un mercado que conocemos y entendemos bien, con un crecimiento real del PBI del 2 al 3% para el año próximo y proyecciones prometedoras a largo plazo. Sumado a esto, los viajes en línea se están expandiendo significativamente en todo el mundo y las oportunidades en la región de América Latina nos dan la confianza de que podemos trabajar con Despegar para llevar el negocio al siguiente nivel", determinaron en un comunicado.

MFN / ds