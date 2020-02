Las bolsas del mundo volvieron a caer por el coronavirus y arrastraron a las acciones de empresas argentinas

Pocas cosas intranquilizan tanto a los mercados financieros como la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Por ello no sorprende que la confirmación de que el coronavirus de Wuhan se está expandiendo por Europa esté generando importantes pérdidas a escala global. Luego del lunes negro que vivieron ayer las plazas bursátiles de Europa y Estados Unidos, había esperanzas de que este jueves hubiera un rebote, pero esto no sucedió.

El Ibex de España, país en el que se confirmaron nuevos casos de la enfermedad, mostró una caída de 2,45%, mientras que la Bolsa de Milán cerró hoy a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 1,44%. Durante el día de ayer, el mercado italiano había caído un 5,43%.

La mañana había arrancado mal en el continente asiático, donde el Nikkei de Tokio cayó un 3,34%. Allí se sumaron las pérdidas del lunes, día en que no hubo operaciones por ser feriado en Japón. En tanto, la Bolsa de Shanghai anotó una baja menor, del 0,6%.

El mercado exportador de carne argentina "absolutamente alterado" por el coronavirus

En tanto, Wall Street está operando en este momento con bajas considerables y ello repercute en las acciones argentinas que cotizan en la plaza norteamericana. La principal caída la muestra YPF (-6,2%), seguida por Banco Francés (-5,6%) y Despegar (5,1%). Mercado Libre también pierde terreno y baja un 4,8%. La única compañía que atraviesa un día positivo es Irsa, que crece un 3,5%.

Por otra parte, el riesgo país avanzó un 0,7% para colocarse en 2088 unidades.

JPA CP