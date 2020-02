Por falta de plan, en Wall Street ven un mayor riesgo de default

por Mirta Fernandez

El Gobierno endureció la última semana su postura ante los acreedores de la deuda, lo que se evidenció en la decisión de postergar a fines de septiembre el pago del bono AF20, en el tono “combativo” de la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán en el Congreso, y en los escenarios que trazó, donde se prevé alcanzar el equilibrio fiscal recién en 2023.

El funcionario aludió a una “reestructuración profunda” y anticipó que habrá “frustración” de los acreedores”. Ese combo supone que la propuesta será “más agresiva” con una “quita mayor” de lo que se especulaba, por lo cual la negociación no estará cerrada el 31 de marzo, fecha que se fijó en el calendario oficial, según la lectura de los analistas.

El ex secretario de Finanzas Daniel Marx, que integró la Comisión que asesoró al Gobierno en la cuestión de deuda, confió a PERFIL que “el cronograma es ambicioso en materia de lograr aprobaciones por varios grupos muy significativos de manera que se haga efectivo”.

Miguel Kiguel, que condujo el área de Finanzas a mediados de los 90, también juzgó que “es muy difícil finalizar la negociación el 31 de marzo; llevará más tiempo, son US$ 60 mil millones de deuda con los privados, no todos piensan igual y hay que lograr mayorías importantes. Podría ser rápida la negociación si los bonistas estuvieran desesperados, pero no parece el caso”.

En este contexto, algunos analistas advierten que aumenta el riesgo de caer en default antes de cerrar la reestructuración. Ese clima percibe también un referente del sistema financiero que está en contacto permanente con acreedores del exterior: “Los inversores no van a dar cheque en blanco, sin plan económico no hay arreglo; hay muchísimo pesimismo pero sin miedo al default, porque están dispuestos a esperar si esto ocurre”. Según contó, “los inversores sienten que este equipo tiene muy poco conocimiento técnico de mercado, creen que el problema argentino es de liquidez y Guzmán habla de solvencia, que es un académico que no entiende que si querés volver a los mercados tenés que ser razonable”.

Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, evaluó que tras las idas y vueltas con la cuestión de la deuda de la Provincia de Buenos Aires y el canje fallido del AF20, el Gobierno “endureció la estrategia, pasó de una postura más laxa de que pagaba a mostrar ahora que el riesgo de default está más cerca, el hecho de que se extienda la negociación hará que se llegue a un punto límite”.

Fernando Baer, de Quantum, señaló que ante la falta de acceso al mercado financiero “el problema son los dólares”, e indicó que “de capital e intereses de vencimientos de la deuda en dólares hay un promedio de US$ 1.150 millones por mes hasta junio”. Según cálculos privados, el stock de reservas netas ronda entre US$ 8 mil y US$ 12 mil millones.

El mes clave es mayo, cuando hay vencimientos por US$ 3.322 millones, de los cuales US$ 1.400 millones son del pago de capital del Bonar 24 el día 7 de ese mes, y además “hay que pagar al Club de París y una cuota al FMI”, según el economista Fernando Marull. De acuerdo con su visión, “se podría ir tirando un poco con reservas, pero eso también es arriesgado en estabilidad macroeconómica, y si no quieren usarlas, los tiempos se acortan mucho y el default está a la vuelta de la esquina”.