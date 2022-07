Ola verde: las operaciones con tarjetas de crédito en dólares aumentaron 30%

En un contexto marcado por restricciones al acceso de divisas, las operaciones con tarjetas de crédito en dólares aumentaron 30,2% en dólares en junio, con respecto al mes anterior, con una variación interanual del 205%.

Por su parte, las operaciones con tarjetas de crédito en pesos en el sexto mes del año totalizaron $1.610.507 millones, lo cual significa un aumento de $117.077 millones por encima de mayo (+7,8%), seguramente por encima de la inflación esperada de acuerdo con un informe de First Capital Group elaborado en base a datos del Banco Central de la República Argentina.



El crecimiento interanual llegó al 57,1% y, en este caso, no alcanzó los niveles de la inflación del período, arrojando así una baja de la cartera en términos reales. “Durante mayo y junio hubo una recuperación en términos reales de los saldos acumulados”, señaló Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

¿Cómo conviene pagar los gastos en dólares de la tarjeta de crédito?

“Observamos que en junio tuvieron influencia las promociones efectuadas por el comercio electrónico, a través del Hot Sale”, añadió el especialista. En tanto, las operaciones con tarjetas de crédito en divisa estadounidense registraron una suba interanual del 204,6%, aunque con un comportamiento mensual irregular. Según la consultora financiera, se dio un “incremento inusual del 30,2% respecto al mes anterior”.



“Poco a poco los saldos de este rubro se van acercando a sus valores históricos previos a la pandemia, por eso la prohibición de ventas en cuotas en dólares pondrá un límite a esta recuperación”, concluyó Barbero, en referencia a la reciente medida del BCRA que entró en vigor el lunes pasado.

Nuevas regulaciones del Banco Central

La nueva norma del Banco Central establece que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros.



Incluye también a “pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios”.



Asimismo, quedan abarcados “productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, ‘couriers’ y gestoría de trámites aduaneros”, según se detalló en la Comunicación “A” 7535 de la entidad financiera.

LM