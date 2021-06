Las pymes bonaerenses piden despejar la "incertidumbre" para volver a crecer

EL último 27 de junio se celebró el Día Internacional de las Pymes, y desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) explicaron que atraviesan un momento muy complejo, con 20 mil a 40 mil pymes en riesgo, al ser las más castigadas por las consecuencias económicas de la coyuntura actual.

Según la FEBA, los sectores productivos necesitan señales y medidas concretas para acompañar y consolidar los signos de recuperación.

Camilo Alberto Kahale, Presidente de la entidad, enumeró las problemáticas que hoy golpean a las pymes:

1) El financiamiento, en vez de convertirse en una herramienta para apuntalar la recuperación de las pymes ante un leve incremento de la actividad, sigue en caída.

2) La presión fiscal e impositiva continúa más vigente que nunca, sin contemplación por los meses en los cuales las pymes tuvieron que permanecer cerradas y no registraron ingresos. Por eso se exige una reforma tributaria que realmente tenga en cuenta la realidad de estas empresas.

En ese sentido, para Kahale "es clave actualizar una Ley Pyme que incluya: reducción de las cargas patronales a través de la actualización del Mínimo no Imponible (MNI); baja de IVA a servicios (10.5%); beneficios para las que cuenten con certificaciones de Triple Impacto (social, económico y ambiental); instrumentos financieros ágiles y a tasas razonables (amortización de capital); reactivación de la moratoria para obligaciones vencidas", entre otras medidas.

Respecto al diagnóstico de situación, indicó que “las pymes ya venían muy golpeadas antes de la pandemia. Y con el advenimiento de este contexto inédito sufrieron un impacto letal en los ingresos de comerciantes, empresarios, emprendedores, y trabajadores, que también involucra y afecta a sus familias”.

Y agregó que algunas problemáticas se profundizaron y otras, que estaban ocultas, quedaron en evidencia. Por eso pidió que el Estado se mantenga presente. "Necesitamos que nos acompañe y que siga brindando ayuda económica para que las pymes puedan afrontar los costos fijos en un contexto de márgenes escasos y caída de los ingresos. Hay que seguir trabajando en conjunto entre las entidades empresarias y las distintas áreas del Estado, porque cuando todo esto pase, las pymes cumplirán un rol clave en la recuperación económica. Este sector fue, es y será el motor de crecimiento del país”.

Importancia de las pymes en la Argentina

Los números que aportan desde la FEBA son contundentes:

En la Argentina hay 600.000 mil pequeñas y medianas empresas (pymes) ,

, representan el 99% del tejido empresarial y

generan el 70% del empleo formal

un tercio está instalado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que abarca la Capital Federal y 40 municipios adyacentes del territorio bonaerense.

A nivel nacional el sector pyme aporta:

el 45% del PBI,

el 50% de las ventas y

más de 30% del valor agregado.

Por su parte, las MiPymes representan un 64,7% del empleo privado registrado. Las microempresas son responsables del 21%; las pequeñas empresas del 22,5%; y las medianas del 21,2%. En los últimos 20 años, el número de Pymes mostró un crecimiento del 47%.

En Argentina, entre 2020 y lo que va de 2021, cerraron unas 40.000 empresas de distintos sectores (industria, comercio, turismo, cultura, etc.), según relevamientos de CAME y FEBA.

Hoy, entre 20.000 y 40.000 pymes se encuentran en una situación de riesgo, lo cual afecta directamente los empleos de entre 600.000 y un millón de trabajadores del sector.

“Después de los meses más estrictos del ASPO, entre el 70% y 80% de las pymes (industrias, comercios, emprendedores y profesionales independientes) se adaptaron al nuevo contexto para seguir trabajando”, asegura Camilo Alberto Kahale, Presidente de FEBA. “Esto implicaba no solo adoptar medidas sanitarias y protocolos de higiene, sino también adaptarse a las nuevas formas de comercialización acordes a las modificaciones en los hábitos de consumo. Migraron a las plataformas online y redes sociales; recurrieron al delivery y al take away; reconvirtieron sus negocios o cambiaron de rubro”, agrega.

