Las reservas caen US$ 537 M y bajan los dólares financieros

El Banco Central vendió ayer US$ 4 millones y en la semana registró un saldo neto negativo por primera vez en el año en el mercado cambiario por US$ 119 millones. En cuanto a las reservas internacionales brutas, a pesar que en la última rueda aumentaron hasta los US$ 29.968 millones, bajaron US$ 547 millones respecto al cierre del viernes pasado.

En la city sostienen que una parte de las divisas se utilizaron para contener la brecha con los tipos de cambio financieros. El dólar MEP cotizó ayer a $ 1.155,7, lo que implicó una baja de $ 17 respecto al cierre del jueves y un retroceso de $ 10 en la semana. El CCL tuvo una baja diaria el viernes de $ 26 , hasta llegar a los $ 1.1164,7, lo que implicó $ 23 menos que su cotización del viernes pasado. Por otro lado, el blue cerró a $ 1.225, una caída diaria de $ 15. El dólar tarjeta y el solidario operaron a $ 1.389,70. El cripto o dólar Bitcoin terminó en $ 1.206,78.

Los contratos del dólar futuro cayeron en la última rueda. Los precios pactados arrojan un ajuste mensual esperado del 1,7%, en promedio, todavía por encima del 1% anunciado por el BCRA a partir de febrero. Esto daría un alza acumulada del 10,5% para el primer semestre. En ese marco, las tasas nominales anualizadas convergen a la zona del 19%/20% para mitad de año.

En la plaza local, la mayoría de las acciones del panel general terminaron con caídas en la última jornada hábil en los mercados. Las acciones que más bajaron fueron: Banco Macro (-4%), Telecom (-4%) y YPF (-3,9%). Por su parte, el S&P Merval cayó 2,5% en la última rueda de la semana.

En tanto, la deuda soberana en dólares culminó con la pizarra en rojo traccionadas por: Bonar 2041 (-0,9%), Global 2029 (-0,9%), Bonar 2029 (-0,8%), Bonar 2030 (-0,8%) y Bonar 2035 (-0,7%). En tanto, el riesgo país se ubicó en los 631 puntos básicos.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron de manera dispar. Al alza cerraron: Bioceres (+5,4%), Irsa (+3,4%) y Cresud (+3,1). Por su lado, los ADRs que terminaron a la baja fueron: Telecom (-2,6%), (-2,2%) y YPF (-2,1%).

Por último, la Secretaría de Finanzas alcanzó una aceptación del 64% sobre el total de vencimientos de los títulos que vencían entre mayo y noviembre 2025 y de esta manera se despejaron $ 14 billones. “El sector privado aportó aproximadamente el 55,25% de sus tenencias. Así, se estiró la vida promedio del perfil de vencimientos desde 0,54 años a 1,5 años”, comentó en un comunicado la cartera a cargo de Pablo Quirno.