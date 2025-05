Las reservas del Banco Central cayeron casi US$ 1.000 millones en cinco jornadas

Las reservas del Banco Central cerraron en US$ 38.304 millones, marcando una caída diaria de US$ 248 millones​, atribuida a obligaciones y la pérdida del valor del yuan y el oro.

Este miércoles perdieron US$ 975 millones desde el 28 de abril último, cuando se ubicaban US$ 39.279 millones. En el mes caen US$ 656 millones y en el año crecen US$ 8.697 millones, señaló el analista Christian Buteler

"Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en +4.537 millones de dólares. Adiós a las Super Netas súper rojas, aunque sigue la sangría, en este caso por caída del valor del yuan y el oro", según el economista Federico Machado.

Domingo Cavallo respaldó la compra de reservas del BCRA para sostener la desinflación

Este martes, el Tesoro nacional pagó US$ 612 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y por ello las reservas del Banco Central tuvieron la mayor caída en volumen desde el 31 de marzo pasado. Tras el pago al FMI, las reservas cayeron US$ 427 millones.

Según el director de Banco Central, Federico Furiase, la desinflación se ubica por encima de la acumulación de reservas en las prioridades del Gobierno.

Aunque tiene la posibilidad de hacer compras de dólares dentro de la banda, el director del Central reafirmó que sólo va a ocurrir cuando el valor de la divisa norteamericana perfore el piso de la banda establecido en $1.000.

Menos pesos y más reservas

“El esquema está diseñado para que el tipo de cambio esté más cerca del piso que del techo, lo cual ocurrió porque no hay disminución monetaria, el superávit primario sigue retirando pesos de la cancha a razón de un billón de pesos por mes y, además, la estacionalidad de la cosecha que va a generar una buena oferta de dólares sobre todo lo que tiene que ver con el sector agrícola para aprovechar esta baja temporal de retenciones, que vuelven a subirse a fin de junio”, explicó.

Furiase sumó la emisión del bono Bopreal del Banco Central, que las empresas suscriben para resolver dividendos y utilidades retenidas, que también aspirará pesos. Según Furiase, también “vamos a tener ingresos de capitales de otros jugadores, de no residentes, de una manera inteligente y obviamente en un contexto de superávit y una macro mucho más sana en otros contextos, donde se dependía del financiamiento".

"Que haya menos pesos va a llevar al piso de la banda, donde el Banco Central va a poder acumular las reservas y cumplir los objetivos con el Fondo Monetario Internacional”, añadió el director.

LM