Los almaceneros registraron un aumento de las ventas en diciembre en torno del 9% mensual debido a las fiestas, aunque advierten por una caída para los primeros meses de 2025, en especial enero y febrero. El dato va en línea con las estimaciones arrojadas por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que indicó una suba del 17,7% interanual. A pesar del repunte del consumo en la última parte del año, no logró revertir el acumulado del 2024 que cerró con una baja del 10%, según CAME.

De acuerdo con la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) y Confederación General Almacenera Nacional (CGAN), el incremento de las ventas en almacenes en el último mes del 2024 se debió a las fiestas y por las promociones navideñas que lograron producir. “Armamos una canasta austera con un pan dulce, turrón, budín, garrapiñada y sidra; si bien la canasta era pequeña sirvió como souvenir que entregan las empresas, llegaban pymes con pedidos de a 20 bolsas y así con muchas otras más”, comentó a PERFIL Fernando Savore, vicepresidente de FABA y CGAN.

Sin embargo, desde las agrupaciones almaceneros advierten por una caída en las ventas en enero y febrero por las vacaciones. “El que puede se toma unos días de descanso y eso hace que las ventas decaigan”, sostuvo Savore.

Por otra parte, de cara al futuro del sector, Savore expresó: “Creo va ser un momento para que nuestros proveedores, los distribuidores, mayoristas y los fabricantes; tienen que tomar un poco de conciencia de que se terminó esto de la especulación del faltante de mercaderías que tuvimos tiempo atrás. Tienen que tomar conciencia de que hoy hay que pensar no en una rentabilidad alta, sino en mucha venta", destacó el empresario almacenero.

El dato de los almaceneros va de la mano con otros datos de consumo como los números arrojados por CAME, que indicó un repunte en las ventas de diciembre en torno al 17,7% interanual. Pero esa sensible mejora no fue suficiente como para revertir la tendencia negativa que enmarcó el 2024: el año pasado cerró con una caída total del 10%.

Por último, datos preliminares de la consultora Scentia muestran que diciembre arrojó una suba mensual aunque una caída del 18% interanual en el consumo masivo.

GM