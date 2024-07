Las ventas minoristas cayeron 21,9% en junio y crece la preocupación entre los comercios

Las ventas minoristas de las pymes en junio cayeron 21,9% en comparación con el mismo mes del año pasado y acumulan un retroceso de 17,2% en el primer semestre. Con respecto al mes anterior, crecieron 1,2%.

“Si bien los comercios están más aliviados por la mayor estabilidad en las listas que reciben, la dinámica de las ventas que no despuntan preocupa. No hubo ningún rubro que haya escapado a la tendencia general”, indica el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las mayores retracciones anuales se detectaron en Perfumerías (-42%) y Farmacias (-32,8%).

En la caída de ventas impactó el fin de semana largo de cuatro días por los feriados de la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y el puente por el Día de la Bandera, de acuerdo el Índice de Ventas Minoristas Pymes que elabora CAME en base a un relevamiento mensual entre 1.276 comercios minoristas del país.

Según CAME, “el Día del Padre ayudó a repuntar los productos vinculados a esa fecha, pero esto sólo se dio en los días previos. No hubo venta posterior, como habitualmente sucede. La gente buscó comprar en cuotas, con mucha demanda del programa Cuota Simple”.

En el rubro Alimentos y bebidas, los comercios indicaron que la caída del -26,6% en el consumo se debió a que mucha gente se volcó a los mercados mayoristas en la búsqueda de mejores precios.

Principales problemas para los comercios minoristas

La falta de ventas (57,6%) y los altos costos de producción y logística (23,4%) “son los obstáculos más significativos para el crecimiento y la estabilidad de los comercios pymes” señala la encuesta.

Aunque los comercios valoraron la mayor estabilidad en los precios, “mostraron su preocupación por los montos que se están pagando por el consumo de energía en un contexto de tan baja demanda”.

En ese sentido, el 35% de los comercios redujeron gastos operativos, el 26,5% diversifica productos para suplir la falta de ventas.

