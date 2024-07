Productores entrerrianos descartan camiones de fruta por la recesión: "Por la caída en el consumo debió tirarse"

Pocas imágenes pueden ser más duras de aceptar que las que muestran cuando se descarta y arroja a la basura alimento, precisamente mucho más doloroso cuando se atraviesa un momento crítico con tanta gente sin poder satisfacer una de las necesidades más básicas: comer. Es lo que sucedió en las últimas horas, cuando se hizo viral un video difundido por un productor entrerriano que muestra un cuadro difícil de digerir: un camión desechando la carga de miles de kilos de mandarinas en un basural municipal de la zona citrícola de Chajarí.

El video fue publicado en sus redes sociales por Elvio Calgaro, conocido productor citrícola de Villa del Rosario, presidente de la Federación Agraria Argentina. Concretamente, los productores descartaron más de 8.000 kilos de mandarinas criollas. Las imágenes dejaron en evidencia la dura situación que atraviesa la actividad citrícola en la región, y rápidamente se viralizaron en la provincia y en todo el país.

Lluvias, recesión y desplome del consumo

Calgaro fue contundente al explicar el video que él mismo difundió, y en recientes declaraciones radiales a Colonia Agropecuaria, por AM550 puntualizó: “Lamentablemente veníamos bien y las ofertas (de fruta) iban acompañando la demanda en los últimos dos o tres años, por la sequía había un equilibrio”, comenzó relatando el contexto para los productores locales. “¿Y qué pasó? Llegaron las lluvias, acompañadas justamente con el problema del receso económico que hay. El poder adquisitivo de la gente se cayó, se desplomó, eso es lo que nosotros notamos, y por lo tanto hay más de fruta pero menos consumo”, señaló el citricultor para dar detalles respecto de la caída significativa que golpea al sector.

“Esta fruta es perecedera, como el tomate, llega su momento y si no la consumiste se empiezan a pudrir, entonces no llegan al mercado, no la podés mandar. Lamentablemente está pasando esto porque no se la pudo sacar en tiempo al mercado, y vienen detrás otras variedades. Ahí están los resultados”, se lamentó el productor, con cierto aire de resignación.

Para dar una real magnitud de la situación agregó que “en las imágenes puede verse una parte de la planta de tratamiento del municipio, pero tranqueras adentro, en muchas de las propiedades, todos tienen su depósito, y ahora son residuos, ya está podida, la fruta va a parar ahí. Hay montones de fruta en las propiedades”.

Tratar de “salvar” los costos

Ante una realidad que se describe y resume con el crudo relato del descarte de alimento, los productores se encuentran en la disyuntiva de intentar “salvar”, al menos, los costos de producción. En ese contexto, intentan colocar los excedentes de fruta que no pudieron colocarse a tiempo en el mercado, derivado de la crisis económica con profunda recesión en la actividad, fuerte caída del poder adquisitivo y desplome del consumo.

De modo que, ante este cuadro los productores citrícolas locales buscan opciones para “recuperar” una parte de lo producido. En este sentido, Calgaro detalló que precisamente una de las posibles formas de amortiguar las pérdidas ante la caída de la demanda es el envío del excedente de la producción de fruta a las fábricas de jugo. Pero, se suma como problema extra, que las jugueras “están saturadas”, eso al margen de que se prioriza el procesamiento de naranjas para jugo, al ser un producto bien cotizado en el mercado internacional.

“Ya estaba podrida” y no apta para consumo

Diego Cortiana, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa del Rosario, Entre Ríos, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), explicó que el descarte sucedió en el pueblo Villa Rosario, ubicado en el departamento de Federación al norte de la provincia entrerriana limitando con Corrientes.

“Las imágenes son de un camión municipal tirando mandarinas dentro de la planta de tratamiento de la pequeña localidad entrerriana. Este es un servicio que se les brinda a todos los empaques ubicados en la zona urbana. Precisamente esa fruta que se descartó ya no era apta para consumo, correspondía a un empaque que formaba parte de la producción de fruta fresca para el consumo interno que ante las condiciones actuales que enfrenta el sector citrícola y la caída del consumo debió tirarse”, enfatizó.

También remarcó: “Hay mucha oferta de cítricos, ha sido una primavera muy lluviosa, muy buena para la producción citrícola, que empujó al crecimiento de la oferta en gran escala, pero no la demanda. La situación económica de este año particularmente hace que la demanda se haya desplomado. Es lo que pasa con la fruta, porque queda en los empaques porque se pudre y al no poder ingresado en los mercados se va descartando. Esa fruta de las imágenes no era apta para consumo porque ya estaba podrida”.

Es costoso regalar la fruta

Respecto de la posibilidad de regalar la fruta de descarte a la gente que no tiene el dinero para comprarla, Cortiana explicó que “los productores fundamentan que los costos de cosecha son muy elevados. Cabe mencionar, que esta fruta y toda la producción citrícola de la región se destina tanto al mercado interno como a las fábricas de jugo que hoy también están con poca demanda de venta de jugos. Eso limita también a las jugueras para que puedan recibir la cantidad importante de excedente de cítricos de la región. Por consiguiente la fruta queda en la planta, sin ser cosechada y termina cayendo por madura. Por lo cual los productores explican que les es muy costoso regalar esa fruta”.

La actividad cirícola acusa el golpe de la recesión económica.

“La actividad citrícola es la actividad más importante en el departamento, cerca del 90% de las actividades son citrícolas, en forma directa e indirecta, con un gran impacto en la economía regional. Cuando a la citricultura le va bien, entonces a todas las otras actividades como el comercio, la industria, a la población en general le va bien. Este es un año particular, con fuerte recesión que bajó la venta de cítricos y en esta región se siente el muy profundo impacto por la recesión y la poca venta de la producción”. Dijo Cortiana a Modo Fontevecchia.

“El descarte de producción tiene un enorme impacto en la economía de la región y sobre todo en los productores que hacen grandes inversiones para poder mantener la producción y luego colocarla en los diferentes mercados. Tienen muchos costos en la siembra, la poda, el raleo, la cura de enfermedades, la nutrición de las plantaciones, es muy grande la inversión para llegar con una excelente fruta y destinarla al mercado interno".

"Por eso es muy acuciante la preocupación de los productores este año, con significativa caída en las ventas que repercute fuerte en su bolsillos, lo que derivará además en que los próximos meses y años se les torne muy difícil poder invertir nuevamente en su producción”, apuntó.

Cerca de 50 toneladas por hectárea

Desde la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER), estiman que “la producción de cítricos, incluyendo naranjas, mandarinas, limones y pomelos, superó los valores promedio de años anteriores, con rendimientos de hasta 50 toneladas por hectárea en algunos lotes”. No obstante “esta abundancia desbordó el mercado interno, que ya estaba saturado, provocando una drástica caída en los precios debido a la baja capacidad adquisitiva de los consumidores argentinos”, destacaron en la entidad.

