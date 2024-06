Bulat: "el gobierno se tiene que encargar de no recesionar más"

El economista Santiago Bulat pasó por Córdoba para ser parte de un panel de análisis de la macro en el marco de las jornadas Proyectar, organizadas por la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba. En la previa a su presentación Bulat dialogó con Perfil Córdoba para dar su visión sobre la gestión económica de Milei, el impacto de la ley Bases y las perspectivas y desafíos para lo que viene.

-¿Cómo se decodifica el impacto que puede generar la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal?

-Bueno, la Ley Bases empezó con más de 600 artículos y terminó con poco más de 200, con lo cual creo que es un gol para el oficialismo y también para la oposición. El oficialismo tardó mucho en sacar una ley, es verdad que era algo ambicioso, pero demoró mucho. Ahora el gobierno ya tiene la Ley Bases que era su caballito de batalla, y a partir de ahora la culpa de lo que vaya a ir pasando si algo sale mal ya no es de la oposición sino del gobierno que tomó las riendas. La oposición va a jugar la carta de que el gobierno buscaba una Ley Bases que ya tiene. Y ahora ya está, hay que gestionar. Lo cual puede ser una mala noticia para adelante si la oposición se pone tosca para negociar otras cosas. Puede haber complicaciones para el gobierno que va a querer pasar más cosas, sobretodo con la presencia de Federico Sturzenegger. Creo que lo más relevante que queda en la Ley Bases son el RIGI y Bienes Personales que va a empujar mucho el blanqueo. Y luego lo laboral, donde hay varias modificaciones agresivas.

-Pasando la hoja y luego de este debate de la ley Bases, ¿desmontar el cepo es el próximo gran desafío?

-Sí. Definitivamente, y toda la gente que pregunta de afuera, al RIGI podes entrar porque no te puede tocar a la hora de girar dividendos o lo que fuere, pero en el resto de los rubros ya se están preguntando cómo saco la plata si la meto en Argentina. Le importa al inversor extranjero, pero al local también. Si vos no podes sacar la plata no te vas a meter. El RIGI sirve y está enfocado en ciertos sectores, creo que está diseñado para que YPG comience su planta de GNL rápido y después abrirlo a distintos sectores y que se metan. Pero por qué los bonos no valen $100 y valen $60, en parte porque hay un cepo cambiario que te impide que mucho flujo de afuera entre.

-¿Cómo ves la reacción del mercado y las correcciones que se estuvieron viendo?

-Hay mucho de cómo salió la Ley Bases. Y a mí la tasa del 40% me pareció muy apurada, pensé que la iban a dejar más alta, creo que se pueden haber desincentivado algunas inversiones en pesos. El agro empezó a liquidar lento, la Ley Bases empiojó todo, pero es un gobierno que viene lento en algunas cosas porque quiere ser precavido. Puede ser mejor al final, Macri fue muy rápido en sacar el cepo, pero fue lento en lo fiscal y termina saliendo todo mal. Acá están yendo a la inversa, muy rápido en lo fiscal y más lento con el cepo. Creo que el mercado a veces está castigando eso. Si empezas a sacar el cepo el riesgo país puede bajar más rápido.

-¿Hay condiciones para una salida del cepo este año?

-No falta tanto. Hay dos factores que el presidente menciona, la cantidad de puts en posible ejecución, es decir, los bonos que los tenedores de bonos se pueden sacar de encima y exigir al Banco Central, que emita plata para sacárselos. Son unos US$16,000 millones a emitir en pesos para recomprar estos puts. Y luego están los stocks del Banco central de pasivos remunerados que en su momento fueron Lebacs, después Leliqs y ahora Pases. Esto bajó mucho, pero sigue siendo una fuente importante de emisión de pesos. Una se está negociando con los bancos y la otra se está encarando con la transferencia de deuda del Central al Tesoro. Cuando todo eso se resuelva va a haber más condiciones para abrir el cepo. Pero abrir el cepo son muchas cosas, es la prohibición de girar dividendos, es que si compras dólar importador en el mercado oficial no podes ir a comprar al CCL, es que tenes Impuesto País, es que tener dólar turista, es que no podes comprar más de US$200 de dólar ahorro minorista. El cepo es un abanico de medidas y no van a sacar todas. Creo que van a sacar las que más atentan contra la producción, por ejemplo, no poder importar a un determinado valor de tipo de cambio.

-Imaginas una apertura gradual del cepo.

-Lo veo de a poco. No creo que vayas a poder ir al home banking a comprar dólar por bastante tiempo. Y me parece razonable. Hoy estas pagando importaciones en 4 cuotas, eso tiene que desaparecer este año.

-¿Va a cambiar la composición del ajuste del gasto? Un tercio se pagó con licuación de jubilaciones.

-Sí, ahora están recuperando un poco jubilaciones, el primer impacto fue ahí. AUH la empezaron a incrementar, creo que le empezaron a hacer caso a esos renglones del pedido del FMI. Pero es cierto que están sentados sobre la caja. A Cammesa no le terminaste de pagar, las transferencias a provincias están muertas, los gastos de capital y obra pública también. Van a empezar con alguna leve reactivación, pero no podes vivir en un país que no tenga obra pública. No hay modelo económico que no tenga obra pública.

-Descartado repunte en V corta, ¿qué imaginas?

-Yo V corta descarté, creo que el gobierno también. Imagino una U y abril y mayo te da la pauta de que se está recuperando algo. Despacho de cementos esta mejor, Índice Construya está mejor, pero desde las cenizas, venimos de una economía que se comió un palo como no veíamos desde hace tiempo. Una recesión muy profunda y ahora lo que hay que hacer es encontrar el piso. El gobierno se tiene que encargar de no recesionar más. Nos fuimos a la C, no bajemos a la D, seamos el mejor de la C, pasemos a la B, y trabajemos para recuperar. Fue una caída muy pronunciada con salarios que se resintieron mucho. Es más de a poco de lo que muchos ven. Hay sectores que tendrán su V, como el agro, pero el consumo en restaurantes no lo creo.