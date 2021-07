Leer las señales: ¿El dólar está alto o bajo?

La teoría dice que el dólar está alto. Sin embargo, el mercado dice que está muy bajo. La teoría versus la realidad, hasta ahora gana la realidad.

Desde la teoría, el dólar a $ 96,22 es competitivo, el dólar blue no debería valer más de $ 160 y hay menos emisión que un año atrás.



El tipo de cambio a $ 96,22 no es nada competitivo porque no contempla las retenciones que tienen los productos que más se exportan, como es el caso de la soja. El mercado descuenta que el gobierno vaya a un camino de mayor emisión monetaria, dada la crisis sanitaria y el mayor gasto electoral, por ende, el mercado no mira el tipo de cambio de equilibrio y descuenta que la emisión monetaria, para financiar el presupuesto, será más elevada.



Respecto de los depósitos, vale considerar que los que son en pesos totales crecen a un ritmo del 40% anual, cuando la inflación está en el 50% anual. Por su parte, los depósitos totales en dólares caen el 0,9%, están estabilizados.

Poder de fuego para contener al dólar, la contracara del cepo

La demanda de pesos está cayendo, porque los depósitos en pesos bajan y el PBI sube. El que tiene pesos sabe que tiene que buscar un refugio en activos que ajusten por inflación, dólares o bienes.



Respecto a los plazos fijos que ajustan por inflación vale considerar que son apenas el 4,1% de los depósitos a plazo fijo totales, y en un año aumentaron el 170%. Este producto gana cada vez más adeptos, es que la tasa de plazo fijo está en el 37% anual para pequeños montos y 34% anual para grandes montos, con el plazo fijo UVA pre cancelable ganás inflación más 1%, esto implicaría un 51% al año.





¿Qué pasa con los cepos al dólar?



Los particulares no tienen ningún cepo, pueden comprar dólar bolsa en todas las cantidades que desean. Hay limitaciones para sacar dinero del país utilizando bonos, lo que se denomina en el mercado el Contado Con Liqui, sin embargo ya surgió el Contado Con Liqui Plus, que es el dólar que sale al exterior utilizando como instrumento acciones u otros activos.

Todo cepo será sorteado ante la demanda de dólares de los actores de mercado.



Por otra parte, las reservas suman U$S 42.932 millones, en el mes de julio el Banco Central compró dólares por U$S 778 millones hasta el día 21 de julio, y se estima que habría intervenido en el mercado vendiendo dólares a través del mercado de bonos por unos U$S 163 millones. Por esto tenemos el dólar MEP y CCL contenidos.





¿Qué pasa con el dólar blue?



En este escenario nadie se quiere desprender de los dólares, en Rosario terminó en $ 181 y pedido, sobre Capital Federal en $ 179, cada plaza es un mundo; cuanta menos liquidez, mayor brecha de precios.



Esta semana hay licitación de letras, ya que hay que rolar un fuerte vencimiento, todo bajo control para rolar lo que vence, pero no creo que se consiga dinero adicional. Los bancos están un poco molestos con el manejo de la liquidez y hay pocas ganancias a la vista.

A fin de mes vence el ahora 12 y 18, el Banco Central quiere un ahora 24 y 30 (financiamiento con tarjeta a 24 y 30 meses), pero los bancos aducen que ya están trabajando a pérdida, y si se agregan más meses las pérdidas crecerán.



Por su parte, los préstamos en pesos crecen a una tasa del 29% anual, no vemos una alta voluntad de endeudarse por parte de los actores de mercado. Creo que vamos a un escenario de contracción.



Hay una caída en la demanda de pesos, caen en términos reales los depósitos en los bancos y crece el PBI, con menos dinero en mano de los agentes financieros hay un mensaje al gobierno, nadie quiere lo que se emite, por ende, el escenario de mayor inflación y precio del dólar más elevado está vigente.



De todos modos vuelve a preocupar una nueva ola de contagios covid a escala mundial. El viernes comienzan los juegos olímpicos en Japón y también hay contagios que no se pueden detener. Argentina está recibiendo muchas vacunas, pero no está al margen de los problemas globales. Esta semana es el día del amigo, hay que cuidarse, estamos mejorando y no es momento de empeorarla.



La inflación en Estados Unidos llegó para quedarse, creo que terminaremos el año con una inflación del 5% anual, y para el año 2022 la Reserva Federal confía en que descendería a la mitad. Será central la reunión de la Reserva Federal del 27 y 28 de julio para saber cómo procederá en materia de política monetaria. La bolsa americana mostró una fuerte baja, alerta inversores. El cobre y el oro siguen bajando.



Algunas conclusiones

- La señal del dólar es que vamos a un escenario de más incertidumbre, vemos con preocupación una caída en la demanda de dinero que podría potenciar y traerle un dolor de cabeza al gobierno. El próximo fin de semana se cierran las listas para la competencia electoral, esto será una señal para el mediano plazo. Los candidatos son muy parecidos a actores de reparto de una película de terror, en ese escenario los inversores apostarán por la dolarización.

. - No se descarta que estemos en las puertas de un cambio de gabinete, en el oficialismo hay cuestionamientos cruzados. También hay candidatos para reemplazar a Martín Guzmán, no se salva nadie en el escenario actual.



. - Con poco espacio para que suban las acciones y bonos dado el contexto internacional, la semana tendrá la mirada sobre las licitaciones de letras en pesos para refinanciar los altos vencimientos que tiene el Tesoro, y el precio del dólar, que a nuestro juicio seguirá intervenido el dólar bolsa y el contado con Liqui, pero el dólar blue seguirá a la suba, con una brecha del 88% sobre el dólar mayorista. Alerta roja.



* Economista, analista y consultor.