Los bancos no podrán distribuir dividendos hasta fin de año

El Banco Central dispuso este jueves prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión de la distribución de dividendos por parte de los bancos con el fin de reforzar la capitalización del sistema frente al actual escenario económico originado por la pandemia de coronavirus.

La decisión fue adoptada en la reunión que mantuvieron hoy los miembros del directorio de la entidad monetaria.

Fuentes de la institución que conduce Miguel Pesce precisaron que “se prorroga la suspensión de la distribución de resultados de las entidades financieras dispuesta mediante la resolución divulgada por la Comunicación “A” 6939, del 19 de marzo pasado” y que tenía vigencia en principio hasta el 30 de junio.

Las fuentes comentaron que “la decisión está en línea con las medidas que tomaron bancos centrales en todo el mundo para reforzar la capitalización del sistema en virtud del contexto económico que generó la pandemia de coranavirus”.

A modo ilustrativo, en la entidad monetaria recordaron que los Bancos Centrale de Europa, Suecia, Australia, Canadá, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, entre otros, tomaron medidas similares.

Sobre esta decisión Guido Lorenzo, economista jefede LCG, comentó a PERFIL que es una “medida prudencial, con esto mejoran los ratios de solvencia”.

En cambio, el financista Christian Buteler juzgó que “es una mala noticia, que no será bien recibida en el mercado”.

Por su parte, Ramiro Marra, de Bull Market Brokers, sostuvo que “no es la misma situación en la Argentina que en otros paises, aca estamos en un mundo aparte, toda restriccion es un problema para el futuro”.

En lás cámaras que nuclean a los bancos,- ABA y ADEBA- por ahora no emitieron opinión sobre la decisión del Banco Central de extender hasta fin de año la distribución de dividendos. Fuentes de los bancos aseguran que no esperaban la medida. "La verdad es que los sorprendió. Si bien está en línea con las medias que se viene tomando en el exterior, no se sabía que iban a extender la suspensión", confiaron-