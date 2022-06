Los bonos en dólares tocaron fondo y el riesgo país superó los 2.500 puntos

El riesgo país medido por JP Morgan siguió aumentando este martes y alcanzó los 2.508 puntos, mientras los bonos argentinos llegaron a tocar su mínimo histórico.

"El riesgo país es la contracara del desplome de los bonos del gobierno que no encuentran piso a 2 años de la reestructuración de la deuda. Demuestra lo infinanciable que es la deuda argentina. Esta situación no va a frenar si no hay un shock de confianza desde la política económica”, señaló Jeremías Morlandi, Director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI).

Por su parte, la bolsa porteña se movía al alza gracias a renovadas compras sobre el segmento financiero, en un mercado especulativo con coberturas ante la alta inflación doméstica y el derrumbe en los bonos soberanos a mínimos históricos.

Nueva subasta de deuda argentina pondrá a prueba la demanda ante una inflación de 60%

El índice S&P Merval ganaba un 2,5%, a 87.876,40 puntos, tras un avance del 3,8% del lunes y contra una pérdida del 6,6% en los cinco días anteriores.

Por otra parte, y tras la intervención del Banco Central y ANSES, los títulos en pesos que ajustan por CER rebotaron hasta un 10,1% (TX24) luego de la fuerte liquidación se las últimas semanas.

Según estimaciones del mercado, el BCRA ya emitió casi 500.000 millones de pesos para sostener los precios de los bonos en pesos. Las subas más relevantes las anotaron el Boncer 2024 (+10,1%); el Boncer 2023 (TC23 +3,6%); y el Boncer 2026 (+3,3%).

Por qué sube el dólar

Este martes, la divisa norteamericana se ubicó en niveles récord. El denominado Blue se ubicó en $239, mientras que el MEP aumentó a $243,89 y el CCL $255,12.

Para Morlandi, “la suba de los dólares es casi natural. El mercado vio desplomarse a los bonos CER y los Fondos Comunes de Inversión que invierten en estos instrumentos evidenciaron fuertes rescates. Esos miles de millones de pesos que salieron de los fondos están demandando dólares y los puede adquirir vía dólares financieros o dólar blue, y eso tracciona la demanda y sube el precio”.

LM / ds