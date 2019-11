Nielsen canceló sus reuniones con inversores

por Patricia Valli

Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas, perdió terreno como negociador de deuda, según señalan banqueros y financistas en la City. Después de que se pusiera en duda su rol como negociador de la deuda, canceló las reuniones que tenía previstas para esta semana con inversores. Uno de los que tenía agendado un encuentro con Nielsen y sus asesores, dos ex Finanzas, Adrián Cosentino y German Plessen, fue el CEO de Greylock Capital, Hans Humes, un inversor que vienen reuniéndose con funcionarios y bonistas para generar un pre-acuerdo entre tenedores ante la futura negociación de deuda.

El nombre que subió después de que los inversores marcan sus dudas sobre el interlocutor fue el de Martín Guzmán, colaborador del premio nóbel en Economía Joseph Stiglitz y especialista de la Universidad de Columbia. Guzmán, traccionado por Matías Kulfas, se reunió con Alberto informalmente incluso antes de que fuese candidato a presidente. Y en los últimos meses, el académico planteó la idea de que no había que aceptar los pagos pendientes del FMI, algo que Alberto Fernández confirmó esta semana, al señalar que no tomará los US$ 11 mil millones restantes.

“Nielsen desapareció por completo”, señaló un banquero sobre las charlas sobre el futuro de la deuda. En el sector, sin embargo, cuestionan la jugada de Alberto Fernández en cuanto a la relación con el FMI. “Por qué dejar de tomar una deuda que se paga al 4% y que se podría usar para pagar una deuda que tiene una tasa de más del 6,5%”, planteó una fuente sobre la decisión. En tanto, el ex secretario de Finanzas, que tiene experiencia en las renegociaciones y participó del canje de 2005 con Roberto Lavagna, podría tener como futuro la dirección de YPF. Él es autor de un proyecto para relanzar Vaca Muerta, de donde el Gobierno espera obtener más de US$ 30 mil millones.