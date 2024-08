La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó este miércoles un fallo judicial que autoriza el embargo de bonos del Tesoro estadounidense que Argentina utilizó como garantía para emitir deuda. Este fallo se suma a otros desfavorables que recibió el país en los últimos días.

Los demandantes en la causa son siete fondos de inversión que compraron deuda argentina en 1994 y se vieron afectados con la entrada en default del país 2001. La demanda inicial se elevaba a unos US$ 420 millones, informó AFP.

“Nueva derrota argentina en caso por deuda en default. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, dice que la Corte del Distrito Sur de Nueva York opinó correctamente autorizando el embargo de los bonos del Tesoro que utilizaba Argentina como colateral de los Brady Bonds”, indicó el especialista Sebastián Maril en su cuenta de X.

Los fondos compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que no ingresaron a los canjes de 2005, 2010 y 2016, en las administraciones de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, respectivamente.

El tribunal del distrito sur de Manhattan autorizó en 2021 el embargo de activos de Argentina en Estados Unidos, incluidos bonos del Tesoro estadounidense que el país utilizó como garantía para respaldar una emisión de deuda soberana, según AFP.

"Se confirman las órdenes del tribunal de distrito", señala el fallo de la instancia de apelación en su escrito.

En la década de 1990, Argentina emitió bonos garantizados como parte de un plan de alivio de deuda soberana, conocido como Plan Brady, instituido por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas F. Brady.

El plan implicaba un canje de casi US$ 30.000 millones en bonos comerciales no garantizados por otros con garantía, con vencimiento en 2023, según el tribunal.

Otros fallos desfavorables para la Argentina

Según Sebastián Maril, en menos de un mes, la Argentina perdió la apelación por los Cupón PBI en Londres (US$ 1.500 millones), recibió Sentencia Sumaria por deuda en default (US$ 140 millones), perdió la certificación del fallo del CIADI en EE.UU. en el caso Aerolíneas Argentinas (US$ 340 millones) y perdió la apelación por embargos de activos soberanos en caso deuda en default (US$ 420 millones).

En septiembre de 2023, el tribunal del distrito sur de Nueva York condenó a Argentina a pagar US$ 16.100 millones a dos empresas accionistas de YPF, que no fueron indemnizadas tras la nacionalización de la petrolera en 2012, cuando era controlada por la española Repsol.

Para Maril, “estos fallos contra la República es una acumulación de errores que hemos cometido como país. Se asemeja a un tsunami que, lamentablemente, está rompiendo durante la presidencia de @JMilei”.

Y agregó: “Es necesario minimizar el impacto. Se puede. Estos fallos representan un pasivo de US$ 28.000 millones que tarde o temprano habrá que abonar. Los beneficiarios quieren negociar descuentos, pero cuánto más demoremos el inicio de negociaciones, menos descuento nos aceptarán y más intereses acumularemos”.

