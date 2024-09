Prepagas, alquileres, transporte y colegios volverán a aumentar en el mes de octubre, y aún resta definir qué pasará con las tarifas de luz y gas. Respecto de los combustibles, se anticipó que podría haber una baja en el precio del 3% de la nafta y el gasoil de hecho, el precio del petróleo Brent sigue su tendencia a la baja, sin embargo la decisión se tomaría recién este fin de semana.

Si bien la actividad económica viene mostrando signos de mejora en algunos rubros, del lado de los hogares argentinos, los datos resultan poco alentadores. El consumo está deprimido y en agosto según datos de la Cámara Argentina de Comercio se retrotrajo casi 8%. El Indicador (IC) que elabora la entidad de forma mensual estimó un ingreso promedio por hogar de $1.374.000 durante el mes anterior, lo que se traduce en una caída de 15,6% en su poder de compra.

"Si bien la inflación se estabilizó durante los últimos cuatro meses, el ingreso real se mantiene en niveles bajos y el consumo no muestra señales de recuperación", aseguró la cámara mercantil.

YPF analiza reducir el precio de la nafta y el gasoil en octubre

Las ventas en supermercados de julio también marcaron el triste récord de caída de más del 12% según los últimos datos del INDEC, e incluso las perspectivas no parecieron ser halagüeñas en agosto. De hecho, el reporte incluye una encuesta de tendencia de negocios que actúa como un termómetro de la coyuntura empresarial del rubro. En ese sentido, el 36,2% de las firmas consultadas consideró que la situación comercial de agosto fue mala y el 62,1% reconoció que aumentó los precios.

A este panorama se suma una inflación que viene cediendo pero que está en niveles del 4%, lo que obliga al gobierno a recalcular con pie de plomo los aumentos en tarifas si es que quiere seguir enfocado en la baja del IPC.

El secretario de Energía habló de los cortes programados: "En ningún momento se está hablando de residenciales"

Desde el lado de las tarifas de energía, el mismo secretario Eduardo Rodríguez Chirillo indicó que no está previsto aumento en octubre para la luz y el gas, pero que en caso de que se aplicara, sería del nivel que lleva la inflación.

Esta semana, al ser consultado sobre el tema en una entrevista radial, Chirillo expresó: "No lo tengo previsto. Nunca sería un incremento sustantivo. El último mes se aumentó un poquito arriba de la inflación. Pero, de haberlo no serías más allá de eso. No hay un ajuste de tarifas".

Transporte: el subte en la Ciudad de Buenos Aires

Cuando comience el mes de octubre, y tal como lo definió el gobierno porteño, el valor del boleto del subterráneo aumentará un 16,46% y pasará a costar $757. En tanto, la tarifa del Premetro pasará a costar $264,95.

El anuncio había sido realizado en julio y se esperaba su implementación en agosto, pero las autoridades de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) lo postergaron a octubre, para actualizar el sistema informático.

Este aumento es el último del cuadro tarifario autorizado por el Gobierno porteño para 2024, que totaliza 360%. En el acumulado del año, el pasaje acumula un alza de casi 560%.

Los alquileres y la suba de octubre

En tanto, también tendrán ajuste los contratos de alquiler que se rigen por la antigua Ley de alquileres.

De todos modos, el Índice de Contratos de Locación (ICL) mostró una desaceleración con lo cual el aumento será del 237,9%.

Colegios de Ciudad y Provincia de Buenos Aires

En cuanto a los colegios privados subvencionados por la provincia de Buenos Aires en octubre tendrán una actualización del 4%, al tiempo que, los de la Ciudad de Buenos Aires todavía no han confirmado el porcentaje que aplicarán en la cuota siguiente.

Los aumentos en la medicina prepaga en octubre

Las empresas de medicina prepaga ya empezaron a notificar los aumentos a sus afiliados en las cuotas de octubre.

Entre las empresas de medicina privada que confirmaron incrementos, el más pronunciado lo marcó Accord Salud, que comunicó a sus afiliados una suba de 8,4%.

La siguen Omint 5.9%, Hospital Italiano 5.86%; Galeno 4,5% y Swiss Medical, con un promedio del 4,1%.

¿Qué pasará con los combustibles en octubre?

YPF está analizando una posible baja en el precio de la nafta y el gasoil del 3%, baja empujada básicamente por la pérdida de precio del petróleo crudo BRENT. De todos modos, algunos analistas del sector aclaran que el precio está volátil, y además la presión fiscal con los impuestos a los combustibles podrían mitigar cualquier efecto positivo. En este aspecto, la evolución del precio del Brent y las políticas impositivas seguirán siendo claves para determinar el precio final en surtidor.

GNL: Petronas adelantó que no se instalaría en Río Negro

Por el momento los estacioneros nucleados en CECHA no hicieron declaraciones al ser consultados sobre la posible baja en los surtidores, al tiempo que en YPF esperan que la medida se defina durante el fin de semana.

¿Cuándo se bajaron los precios de los combustibles en la Argentina?

La agencia NA condensó una serie de años en los que se registran antecedentes de bajas de precios en los últimos años:

Abril 2020: Durante la pandemia de COVID-19, los precios de los combustibles bajaron debido a la caída en la demanda global. En abril de 2020, el precio de la nafta súper se redujo en aproximadamente un 10%. Julio 2020: Otra reducción significativa ocurrió en julio de 2020, cuando los precios de la nafta y el gasoil bajaron alrededor de un 5% debido a la disminución de los precios internacionales del petróleo. Enero 2021: En enero de 2021, hubo una reducción del 3% en los precios de los combustibles, impulsada por la baja en los costos de importación y la necesidad de ajustar los precios internos. Junio 2022: En junio de 2022, los precios de los combustibles bajaron un 2% como resultado de las políticas gubernamentales para controlar la inflación y apoyar la economía local.

