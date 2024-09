YPF analiza reducir el precio de la nafta y el gasoil en octubre

El presidente de YPF, Horacio Marín, reveló que existen posibilidades concretas de que la petrolera estatal reduzca el precio de las naftas y el gasoil a comienzos de octubre. La medida está en estudio a partir de la caída de la cotización del petróleo a nivel internacional.

Durante el foro de Desarrollo energético argentino organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), Marín anticipó que la eventual reducción de los combustibles en surtidores se encuentra bajo análisis y se aplicaría a partir del "fin de semana o lunes próximo".

GNL: YPF admite problemas con Petronas, pero asegura que el proyecto se realizará

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

YPF estudia una rebaja de la nafta y el gasoil

"Estamos viendo el barril del Brent, que está volátil. Ayer estaba en US$ 73 o US$ 74, pero en algún momento estuvo en US$ 72", argumentó el titular de la empresa energética. No obstante, el ejecutivo evitó dar mayores precisiones acerca de montos y porcentajes.

En tal sentido, el CEO de YPF destacó que la vinculación del precio nacional con el internacional "es un cambio de paradigma importante" al que la Argentina debe plegarse. La lógica detrás de la argumentación es eliminar los subsidios que diferían los valores con el exterior.

"Tenemos que tener un acuerdo lógico entre las empresas de downstream y los consumidores. Para ser un país normal, tenemos que entender que cuando aumento el petróleo tenemos que aumentar los combustibles, y cuando baja, los tenemos que bajar. Tiene que ser algo normal y no algo extraordinario".

Por otra parte, Horacio Marín sostuvo que hace dos meses que la petrolera "está bajando los combustibles en términos reales". Siguiendo esa lógica, el ponente explicó que la firma no traslada a precios el valor total del crawling peg (pauta devaluatoria) de 2% mensual fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"Lo que pasa es que es muy difícil decir que bajamos la nafta 0,5% porque la gente lee (en los medios) que aumentó 2,5%. La empresa estuvo bajando la nafta porque no trasladó el precio de la devaluación más el impuesto a los combustibles. Pero es muy difícil de declararlo", indicó acerca de las diferencias en perspectivas reales y nominales.

Por último, Marín observó una "recuperación" en las ventas de nafta desde junio. Sin embargo, no pudo decir lo mismo del gasoil, al plantear que la dinámica es más compleja por las oscilaciones con puntos máximos y mínimos que exhibe la comercialización.

Volvió a caer la venta de combustibles en agosto

Más allá de las observaciones del mandamás de YPF, un informe de la consultora Politikon Chaco en base a los datos de la Secretaría de Energía registró un retroceso interanual de 9,2% en la venta de combustible al público en todo el país, que totalizó 1.414.526 metros cúbicos.

Se trata del noveno mes consecutivo con caídas. A eso se suma una aceleración en la velocidad del retroceso, ya que en julio había sido de -5,2% interanual. Asimismo, la comercialización en agosto experimentó una contracción de 3,4% respecto al mes previo.

En el análisis por tipo de combustible, el mayor volumen de ventas lo obtuvo la nafta con el 55% del total contra el 45% del gasoil. Respecto a sus desempeños, la primera anotó una baja del 7,7% interanual con una significativa disparidad según el segmento: la nafta súper se contrajo 3,5% y la premium 19,2%. En cuanto al diesel, el resultado global fue de caída del 10,9% interanual: dentro de este, el común cayó 13,2% y el premium lo hizo en 6,2%.

A propósito de la participación en el mercado, YPF concentró el 52,7% de la comercialización, seguida por Shell con el 24,6% y Axion con el 12,1%. El resto de las compañías del rubro se quedaron con el 10,5% de las ventas del noveno mes del año.

"En términos relativos, el volumen comercializado por YPF exhibió una contracción del 12,5% interanual; en Shell, por el contrario, creció 1,1%; en Axion tuvo una baja del 9,9%; y el resto de las empresas vieron un descenso del 12,6% en sus ventas agrupadas", concluye el reporte.

MFN / Gi