El gobernador Alberto Weretilneck puso en duda la participación de Petronas en la planta de GNL en Río Negro

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, puso en duda la participación de Petronas, el megaproyecto de GNL de YPF. La información de que la petrolera malasia analiza desistir en la inversión para la construcción de una planta de licuefacción de gas en Punta Colorada, Río Negro, trascendió en las últimas horas y fue ratificada por el mandatario provincial que, de todas formas, sostuvo que"habría" otros posibles inversionistas.

"Por lo que he hablado con el presidente de YPF, Horacio Marín, creo que si Petronas no sigue, YPF va a continuar con el proyecto con otros socios, con otras empresas. La decisión de YPF es continuar con la planta y será en Río Negro”, sostuvo Weretilneck en Radio Con Vos Patagonia.

Y agregó: "No tengo dudas que la planta de GNL se va a hacer. Después, veremos si es con Petronas o no y veremos los cronogramas de inversión. Es una discusión empresarial, comercial y financiera, pero no está en riesgo el proyecto”. Hasta ahora, el proyecto Argentina LNG, tenía la confirmación de que la sede de la planta sería en la localidad rionegrina pero la multinacional o había dado a conocer el plan de inversiones.

Según EcoJournal, una fuente de la industria que participó en la elaboración del proyecto, "Petronas está con un pie afuera". Al parecer, los motivos no tienen que ver con la política nacional, sino con el ingreso de otras empresas al proyecto. "Es una muy mala noticia para Argentina porque Petronas es uno de los mayores productores de GNL a nivel mundial”, citó el mismo portal.

Weretilneck contó que, según lo que conversó con Marin, el proyecto en sí no está en dudas. "Habría alternativas de inversión. No es un proyecto que YPF pueda hacer solo por el tamaño y por lo que significa el proyecto. Pero sí estoy convencido de que lo puede hacer en conjunto con otras empresas y sociedades. Yo no tengo dudas de que la planta se va a hacer", sostuvo el gobernador.

Cimbronazo para el establishment

El primero en dar a conocer la información fue Marcelo Bonelli en Clarín, que sostuvo que la decisión ya había sido comunicada "extraoficialmente". “La cuestión sacude al establishment. Unos pocos 'popes' conocen la electrizante novedad y juegan fuerte para colarse en otra propuesta. Los nombres lo dicen todo: Marcelo Mindlin, los Bulgheroni, Miguel Galuccio, Paolo Rocca y los Eurnekian”, escribió el periodista.

En su artículo, Bonelli sí señala motivos políticos. "Los 'popes' de Malasia dudan sobre cuestiones de la macro. También los espanta la grieta entre los políticos argentinos. Encima, hubo una escandalosa pelea por la ubicación del proyecto”, sostuvo.

Al parecer, el asunto se habría manejado con cautela, ya que desde YPF continúan las negociaciones para conseguir que revertir la situación. De todas formas, ya se decidió sostener en público que si Petronas se va, hay alternativas de inversión.

