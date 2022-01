Operativo verano de ARBA: en lo que va de enero detectaron una evasión de más de $30 millones

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) detectó durante los operativos realizados en Pinamar y Cariló en la primera quincena de enero más de 100 casas y edificios de lujo que figuraban como baldíos, lo que representa una evasión de más de 30 millones de pesos.



Los 42 mil metros sin declarar ante el fisco bonaerense corresponden a 23 edificios y complejos de departamentos, y a más de 100 casas de lujo, informaron desde la agencia.

Durante una de las recorridas Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia fue categórico: "No tiene que quedar ninguna casa de estas características, ningún edificio sin declarar. No puede ser que existan esta clase de construcciones que paguen como terrenos baldíos"; indicó tal como se puede ver en el video adjunto.

En el video, Girard indica que la decisión ha sido trabajar con "progresividad" y empezar por "los que más tienen". y luego "ir avanzando en tener una mejor ley, en graduar bien la parte impositiva cada cual según su capacidad económica", detalló.

Además, en declaraciones a la TV Pública y a Crónica expresó que "con estas acciones buscamos generar percepción de riesgo, dar la clara señal que necesitamos que los desarrolladores inmobiliarios se pongan en regla".



"La buena noticia es que en Pinamar hay un boom de la construcción desde el año 2018, probablemente desde el blanqueo de Mauricio Macri. Ello tiene que hacerse pagando los impuestos", opinó.

EL titular de ARBA, Cristian Girard, recordó que en el año realizan un análisis de imágenes satelitales para detectar evasión.



El funcionario puso el énfasis en la importancia de reforzar el trabajo con el municipio de Pinamar dado que en el 2021 ARBA detectó 140 mil metros sin declarar y ahora, en dos semanas, 40 mil más "con lo cual es algo que sigue creciendo y debemos poner en regla".

Control desde lo más alto, el cielo

El titular de la Agencia especificó que "durante el año hacemos un trabajo de análisis de imágenes satelitales, vamos detectando novedades constructivas y luego hacemos una verificación presencial. Si condice con la presunción que teníamos de las imágenes satelitales, lanzamos el operativo como el de hoy en el que encontramos una (propiedad) de 550 metros cuadrados que figuraba como baldío".

Sostuvo que "el objetivo es que todos estén al día con sus obligaciones tributarias, no que exista la sensación de que acá hay vivos que no pagan y tontos que están al día con sus impuestos".



"Estanos yendo detrás de todos: no importa si son ricos, si tienen contactos o influencias. Lo justo es que todos paguen los impuestos", remarcó Girard, y destacó que "en el Gobierno de Axel Kicillof hay un Estado presente, que invierte y se compromete a que esos recursos vuelvan a la sociedad".

