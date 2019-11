Para el Financial Times "Argentina está al borde de su noveno incumplimiento de deuda"

El diario británico Financial Times advirtió que la Argentina está "al borde" de incumplir por novena vez el pago de su deuda soberana, a pesar de la afirmación del presidente electo, Alberto Fernández, de que el país honrará sus compromisos, aunque necesitará más tiempo. Lo hace en un artículo titulado "La victoria de Alberto Fernández agita la diplomacia argentina" y en el que analiza las tensiones en América Latina y menciona la compleja relación entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,​y el futuro mandatario argentino.

El periódico pone el acento en los comentarios de Fernández sobre Nicolás Maduro, a los que considera "ambiguos".

"La provocación de Fernández alimentó los temores de que seguirá una política exterior radical en la línea de los gobiernos peronistas anteriores, a pesar de la urgente necesidad de Argentina de tener buenas relaciones con el FMI y los acreedores internacionales, ya que está al borde de su noveno incumplimiento de deuda soberana", dice el artículo firmado por Benedict Mander, del Comité Editorial del Financial Times.

Brasil.



Venezuela. "Fernández proporcionó pistas sobre su política exterior en una oleada de tuits que respondieron a las felicitaciones por su victoria electoral de los líderes de toda la región. Dijo que trabajaría con López Obrador 'de la mano'. Pero sus comentarios al líder autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron más ambiguos, diciendo que la pobreza y la desigualdad desenfrenadas en la región deberían resolverse con la 'fuerza total' de la democracia".



Estados Unidos. "Fernández debe mantener buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Eso será particularmente desafiante dada la creciente presencia de China en la región, una tendencia que muchos en Washington ven como una amenaza, especialmente dada la estación de rastreo de satélites de control militar envuelta en el secreto del gigante asiático en la Patagonia".

Al igual que una nota de la agencia estadounidense Bloomberg, el artículo sostiene que si la relación entre la Argentina y Estados Unidos se tensara por Venezuela, podría tener "serias implicancias para las negociaciones de Argentina con el FMI debido al poder de veto de Estados Unidos sobre las decisiones políticas".

El artículo cita a Benjamin Gedan, del Wilson Center en Washington, quien cree que las esperanzas de un enfoque moderado “pueden ser ilusiones”. Otro entrevistado, Patricio Carmody, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, opinó que uno de los “grandes desafíos” de Fernández será “trascender las diferencias ideológicas” que mantiene con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

El FMI otorgó un préstamo stand by que llegó a los 57.000 millones, el mayor de la historia del organismo. El acuerdo stand by es un préstamo de devolución rápida, en pocos años, que la nueva administración buscará renegociar y convertir en un acuerdo de facilidades extendidas. El organismo desembolsó unos 43.000 millones del total de 57.000 millones comprometidos, y mantiene retenidos unos US$ 5.400 millones que debían haber llegado en octubre último.

