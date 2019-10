Para Miguel Pichetto, el plan de Alberto es "la apología del hambre"

El senador nacional Miguel Pichetto afirmó que la propuesta 'Argentina contra el hambre'" que presentó Alberto Fernández es “una apología del hambre”. El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio apuntó a las organizaciones sociales y barriales por ejercer de “intermediarios de la pobreza”: “Hacen construcciones que son derrotas simbólicas de la Argentina. Somos un país que produce alimentos para 800 millones de habitantes. Algo no está bien”, agregó.

Refiriéndose al proyecto alimentario que pondría en marcha Fernández si es elegido presidente, Pichetto señaló que “es una apología del hambre”. “Se supone que puede haber cajas de comida, parecido al de Lula en Brasil, no lo entiendo”, explicó en una entrevista con el programa Voz y Voto (Canal C). “Hemos votado en el Congreso una ley llamada Donal, que recoge alimentos en las fábricas en todo el país”, recordó Pichetto argumentando que el plan de Fernández no es necesario: “Hoy ya hay un apoyo económico bancarizado del Estado, también dirigido a organizaciones sociales”.

El senador cuestionó directamente al candidato K a la gobernación bonaerense, Axel Kicillof, diciendo que es una “estupidez” decir “que la pobreza sea una justificación de que se puede vender droga y cometer delito. “Un hecho grave en boca de un hombre que mañana va a tener que combatir el flagelo del narcotráfico”, afirmó el senador. "Mi reflexión es también una exageración: si tolera que vendan drogas, entonces mañana se roba supermercados, se sale a matar... No puede haber tolerancia con el delito", agregó.

Refiriéndose a las organizaciones sociales, Pichetto dice que cuestiona “a los intermediarios de la pobreza y “gerentes de la pobreza”. “Son los que medran, intermedian, que quiere ahora aumentar el doble el plan, tiene las listas, manejan las tarjetas...”, dijo. El compañero de fórmula de Mauricio Macri volvió a remarcar, sin embargo, que “desde un concepto de que hay gente que se muere de hambre por no comer” no existe el hambre en Argentina.

Consultado sobre si sus declaraciones en campaña las pronuncia por convicción o por estrategia electoral, Pichetto señaló que quienes lo conocen “saben que hay una línea de pensamiento estructurado a lo largo del tiempo”. “Los que saben cómo pienso en materia de seguridad, saben que he tenido un discurso muy constante”, explicó. Pero la preocupación debería ser lo que genera este tipo de análisis, no lo que digo”.

D.S.